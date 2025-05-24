燒錯3遺體？高雄市殯葬處稱「謠傳」不排除有心人挾怨報復

高雄市殯儀館今傳出疑似燒錯3具遺體的烏龍事件，殯葬處駁斥是不實的謠傳。（記者許麗娟攝）

2025/05/24 15:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市殯葬管理處今（24）日傳出疑似搞錯3具遺體的火化時間，家屬直到火化結束才得知，甚至事後為掩蓋錯誤，要求對外說是「號碼拿錯，遺體沒有燒錯」。對此，高雄市殯葬管理處長黃中中澄清「完全是謠傳」，市殯自2014年起就使用QR CODE一條龍方式管制火化，沒有拿號碼這一回事。

據網路媒體報導指出，由於高市殯日前爆發收賄事件，一口氣辭退10多人，並由科室調派人力到火化場應急，今早即傳出有3具遺體訂在不同的時間火化，卻被集中在同一時段「提早燒完」，家屬得知後相當錯愕，不過這篇網路報導不久後即下架。

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高雄市殯葬管理處長黃中中下午出面說明，嚴正澄清「完全是謠傳」，高市殯從2014年就開始用QR CODE管制大體的火化，從火化到撿骨都是一條龍式的作業，不會有燒錯的狀況。

黃中中表示，火化遺體使用的QR CODE是一式二聯，一式貼在火化爐門口，一式貼在撿骨盤上，家屬待火化後憑撿骨單核對撿骨，過程不會出狀況，嚴正澄清火化錯大體是謠傳，而且現在也沒有號碼牌這樣的問題，與現行作業完全不同。

不過，今年３月曾傳出高市殯有多名技工疑似收取葬儀社業者的紅包讓死者能插隊火化，目前檢調仍在調查中，日前高市殯也一口氣開除11名涉嫌收賄火葬場職工，不排除今日的謠言是遭挾怨報復，黃中中說，人力調動皆依正常程序處理，火化場事件有做職工人員的調整，但其他科室是公務員身分，沒有調職的問題，不排除會追究造謠者的法律責任。

高雄市殯葬管理處長黃中中出面澄清燒錯遺體事件完全是謠傳。（記者許麗娟攝）

高市殯說明目前遺體火化皆採QR CODE掃描，沒有所謂的號碼牌，傳言與事實不符。（記者許麗娟攝）

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