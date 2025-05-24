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    相約10年後再開甕！ 國立聯大畢典 畢業生將回憶封存陶甕

    畢業生將象徵青春回憶的小物封存於陶甕中，作為時光膠囊珍藏，並約定10年後重返母校開甕再聚。（國立聯合大學提供）

    畢業生將象徵青春回憶的小物封存於陶甕中，作為時光膠囊珍藏，並約定10年後重返母校開甕再聚。（國立聯合大學提供）

    2025/05/24 16:17

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕國立聯合大學於今（24日）在第一校區舉辦畢業典禮，以AI元年為主題，逾千位畢業生與親友齊聚一堂，見證人生的重要里程碑，典禮中依聯大傳統舉行「轉甕祈福典禮」，畢業生並將青春回憶封存甕中，相約10年後再返校開啟。

    典禮中也頒獎表揚傑出學生等，其中，進修部文化創意與數位行銷學系畢業生楊文輝，雖行動不便，在工作多年後毅然返校進修，樂觀面對身心挑戰，展現堅韌與自律精神，參加輪椅比賽奪雙金，獲頒榮譽獎，成為此屆畢業生中最閃耀的典範之一。

    聯大指出，應屆畢業生共計297名碩士、1676名日間學制學士及267名夜間學制學士，總計逾2千學生順利完成學業，將邁向人生的下一個階段。

    典禮開始前，依聯大傳統，於二坪山校區舉行「轉甕祈福典禮」，畢業生將象徵青春回憶的小物封存於陶甕中，作為時光膠囊珍藏，並約定10年後重返母校開甕再聚；象徵著祝福與希望。此外，攝影社成果展、畢業晚會等系列活動，為學子們的大學生活增添珍貴回憶。

    楊文輝獲頒傑出學生之一，雖行動不便，在工作多年後毅然返校進修，堅持不麻煩他人，展現堅韌與自律精神。他與師長、同儕互動良好，時常鼓勵並協助他人，為校園注入溫暖與正向的力量；他連續3年擔任苗栗縣政府特教委員會之身心障礙及資賦優異學生代表委員、獲選為苗栗縣2023年度傑出身心障礙人士楷模。去年12月更遠赴哈薩克，參加「泛太平洋輪椅舞蹈錦標賽個人創意舞」榮獲金牌，今年3月再度代表台灣赴香港參加「輪椅舞蹈香港公開賽個人組（2+3）」，再次奪金，表現亮眼。

    校長侯帝光致詞中以「AI」、「終身學習」與「不變應萬變」三個關鍵詞勉勵畢業生，並指出，「在萬變之中，真正能成為你們人生指引的，往往是那些不變的核心價值。請一定要相信自己，只要朝夢想不斷努力，就會成真。」

    苗栗縣長鍾東錦也到獻上祝福，他表示，國立聯合大學是苗栗重要的學術與產業支柱，培育眾多優秀人才，各位畢業生歷經努力，即將迎接人生新篇章，這不僅是學業的完成，更是全新的起點；他鼓勵畢業生勇敢逐夢，也希望更多人才留在苗栗發展，為地方貢獻所長。

    國立聯大校長侯帝光（右1）帶領畢業生依傳統進行「轉甕祈福典禮」。（國立聯合大學提供）

    國立聯大校長侯帝光（右1）帶領畢業生依傳統進行「轉甕祈福典禮」。（國立聯合大學提供）

    進修部文化創意與數位行銷學系畢業生楊文輝（右）獲頒榮譽獎。（國立聯合大學提供）

    進修部文化創意與數位行銷學系畢業生楊文輝（右）獲頒榮譽獎。（國立聯合大學提供）

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