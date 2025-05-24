迪士尼仲夏歡樂祭！福隆沙雕藝術季登場 這些經典角色都來了

福隆沙雕藝術季以迪士尼為主題。（記者盧賢秀攝）

2025/05/24 17:16

〔記者盧賢秀／新北報導〕東北角福隆生活節、福隆國際沙雕藝術季今天登場，今年沙雕以迪士尼為主題，打造出45座沙雕，有大小朋友喜愛的角色包括米奇、米妮、唐老鴨等，展出到9月底，同時還有騎自行車、主題音樂饗宴與山海市集，可以慢慢享受東北角的自然風景與美食。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天舉辦福隆生活節與福隆國際沙雕藝術季開幕活動，國際知名表演藝術團隊「優人神鼓」開場，氣勢磅礡。

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交通部觀光署副署長黃荷婷說，福隆有黃金沙灘美景和完善舊草嶺環狀線自行車道，連續9年獲選全球百大綠色目的地，民眾可以賞沙雕、悠閒騎乘自行車感受自然美景和特色海景咖啡廳。

今年福隆國際沙雕藝術季以迪士尼為主題，打造「迪士尼仲夏歡樂祭」沙雕展，超過15位國內外沙雕師，合力打造出45座沙雕，有大家喜愛的角色與故事，如米奇、米妮、唐老鴨、《魔髮奇緣》、《獅子王》、《星際寶貝》史迪奇等，超過80位經典角色，即日起展出到9月30日。

「自行車主題騎旅」有3大主題路線，包括舊草嶺百年漁村騎訪、進階挑戰的小鎮貢寮雙溪山海線騎遊，以及全新登場的東北角地質探索之旅，並精選10家海景咖啡廳推出優惠活動。

8月9日到8月10日舉辦「海風音樂會」及「山海市集」等系列活動，民眾在不同時節都能享受福隆的多元魅力。相關活動資訊可到東北角觀光資訊網、「東北角之友」臉書粉絲專頁查詢。

福隆沙雕藝術季以迪士尼為主題。（記者盧賢秀攝）

東北角福隆生活節與國際沙雕藝術季熱鬧開幕。（記者盧賢秀攝）

東北角福隆生活節與國際沙雕藝術季熱鬧開幕。（記者盧賢秀攝）

東北角福隆生活節與國際沙雕藝術季熱鬧開幕，優人神鼓開場。（記者盧賢秀攝）

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