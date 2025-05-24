我把肉圓變肉粽了！正彰化肉圓推出端午限定新口味

正彰化肉圓推出端午新口味「肉圓粽」，用肉圓皮配上肉粽餡。（記者劉曉欣攝）

2025/05/24 18:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有85年歷史的正彰化肉圓推出端午限定新口味，把肉粽餡料包進肉圓，時把肉圓變成肉粽形狀，「肉圓皮、肉粽餡」的雙重口味，讓民眾驚豔。

正彰化肉圓位於彰化市陳稜路，去年老店新開重新裝潢，掛上全新設計的「BAWAN」店招，一看秒懂這是台灣話「肉圓」英文拼音。以往端午節都有隱藏版菜單，接受訂單包肉粽，今年更乾脆把肉粽餡料包進肉圓，推出「肉圓粽」。

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第4代業者林稟皓Johnny說，在端午檔期接單賣老客戶粽子，已有20多年歷史，但他跟老婆楊雅嵐包粽子都包不漂亮，他靈機一動，「為何不把肉圓變肉粽」？於是把肉圓用的地瓜粉漿放入粽葉，再把肉粽的餡料倒進來，最後再舀粉漿蓋住餡料，讓肉圓與肉粽在端午節完美結合。

不過，Johnny指出，「肉圓粽」比起肉圓或是肉粽，都非常費時與費工，傳統粽子用糯米來包，傳統肉圓有碟子盛放地瓜粉漿，但用粽葉倒入地瓜粉漿，卻要塑造出粽子的形狀，這就一點都不簡單，只要稍有不慎，粽子形狀就會跑掉，同時又要讓餡料落在肉圓粽的中央，也讓包粽的速度快不起來，平均每人每小時只能包出10顆肉圓粽，因此，只能採取預訂制，每顆單價100元。

彰化肉圓是炸過再吃，「肉圓粽」則是蒸過再吃，Johnny說，希望能夠讓喜歡吃肉圓與肉粽的民眾，能夠有全新的口味與選擇。

正彰化肉圓推出端午新口味「肉圓粽」，用肉圓皮配上肉粽餡。（記者劉曉欣攝）

正彰化肉圓推出端午新口味肉圓粽，把地瓜粉漿包進粽葉，再放入肉粽餡料。（記者劉曉欣攝）

傳統的彰化肉圓，地瓜粉漿倒入碟子，比較容易塑形。（記者劉曉欣攝）

正彰化肉圓推出端午新口味「肉圓粽」，。（記者劉曉欣攝）

正彰化肉圓推出端午新口味「肉圓粽」，以肉圓皮搭配肉粽餡，讓肉圓與肉粽完美結合。（記者劉曉欣攝）

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