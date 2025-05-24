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    川普禁哈佛大學收國際生 台大歡迎來就讀：若發展雙聯學位樂觀其成

    台灣大學說，哈佛的台灣學生可以用「訪問學生」模式隨班就讀，最重要的學習不要中斷，未來如果發展成為雙聯學位共同指導，台大也樂觀其成。（資料照）

    台灣大學說，哈佛的台灣學生可以用「訪問學生」模式隨班就讀，最重要的學習不要中斷，未來如果發展成為雙聯學位共同指導，台大也樂觀其成。（資料照）

    2025/05/24 16:29

    〔記者林曉雲／台北報導〕針對美國總統川普禁止哈佛大學招收國際學生，教育部昨天說明，依我國駐波士頓辦事處教育組了解，估計約52名我國留學生（含即將入學者）受影響。國立台灣大學國際長袁孝維今天（24日）在畢典受訪說，哈佛大學的台灣學生可以用「訪問學生」模式隨班就讀，最重要的是讓他們的學習不要中斷，未來如果發展成為雙聯學位共同指導，台大也都樂觀其成。

    教育部說明，目前就讀於哈佛大學之我國籍學生，如因國外相關措施影響而無法順利完成學業，教育部歡迎同學返台繼續學習，並將協調國內大專校院提供隨班附讀之機會，協助同學銜接課程不中斷，並提供相關學分證明，以利同學未來銜接學業之用。

    袁孝維說，台大與哈佛大學有很多合作，包括優華語及夏天來台大學華語的哈台班，哈佛學生都非常優秀，發生這樣的事情，覺得很遺憾，所以台大一定是伸開雙臂歡迎這些學生到台大來就讀，他們可以用「訪問學生」模式隨班就讀，因為最重要的是讓他們的學習不要中斷，未來如果發展成為雙聯學位共同指導，台大也都樂觀其成。

    袁孝維說，最重要的重心是放在哈佛大學的台灣學生的學習，以及他們的未來，因為過去在香港「反送中」，還有在COVID-19時候，台大都有做一些緊急的專案處理，歡迎哈佛學生在台大就讀，台大在這方面很有經驗，也會給予學生最好的照顧。

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