南台灣烤番薯！高雄紅色燈號恐出現38度高溫

中央氣象署今日下午2時33分發布高溫資訊，指出高雄市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣為黃色燈號，請注意。（圖擷取自 中央氣象署）

2025/05/24 15:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率；高雄市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣為黃色燈號，請注意。

中央氣象署今日下午2時33分發布高溫資訊，指出高雄市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣為黃色燈號，請注意。

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氣象署提醒，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

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