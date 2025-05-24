驚見外送員塞11字「警告紙條」 她猶豫：吃還不吃？

照片中，外送員用黑筆在衛生紙上寫下了「油超黑，小強多，食用請三思」訊息。（擷取自臉書社團「你今天~外送了嗎？」）

2025/05/24 16:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著近年外送平台崛起，叫外送已經成為民眾日常習慣，也因此衍生出許多用戶與外送員互動的趣聞軼事。一名網友日前在臉書社團PO文，表示打開外送包裝，赫然發現外送員寫下的「警告紙條」，讓她猶豫錢都花了，到底「吃還不吃？」

一名匿名網友昨日在臉書社團「你今天~外送了嗎？」發文，並PO出兩張照片。照片中，外送員用黑筆在衛生紙上寫下了「油超黑，小強多，食用請三思」訊息。原PO網友在文中也表示，雖然不知道這篇貼文內容會不會被該外送員看到，但她想謝謝這位外送員，也稱讚他人真好。她也猶豫地想，錢都花了，這到底該「吃還不吃？」

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貼文下方，許多網友紛紛留言回應：「看不到的餐廳 有的很可怕」、「我會給小費哈哈哈哈 感謝提醒哈哈」、「有些店真的爆噁心」、「你遇到善良的外送人員，願意告訴妳實話！」「外送員好人」。

也有外送員分享經歷表示：「我也是提醒過常客，別訂某家，很噁」、「我也是這樣送餐加提醒客人，已經持續三年了，大約提醒了兩千多位客人，一百多家店，結果現在這區一天16小時單送不到十張，哈哈完全沒人敢點餐。」

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