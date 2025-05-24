為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    驚見外送員塞11字「警告紙條」 她猶豫：吃還不吃？

    照片中，外送員用黑筆在衛生紙上寫下了「油超黑，小強多，食用請三思」訊息。（擷取自臉書社團「你今天~外送了嗎？」）

    照片中，外送員用黑筆在衛生紙上寫下了「油超黑，小強多，食用請三思」訊息。（擷取自臉書社團「你今天~外送了嗎？」）

    2025/05/24 16:28

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著近年外送平台崛起，叫外送已經成為民眾日常習慣，也因此衍生出許多用戶與外送員互動的趣聞軼事。一名網友日前在臉書社團PO文，表示打開外送包裝，赫然發現外送員寫下的「警告紙條」，讓她猶豫錢都花了，到底「吃還不吃？」

    一名匿名網友昨日在臉書社團「你今天~外送了嗎？」發文，並PO出兩張照片。照片中，外送員用黑筆在衛生紙上寫下了「油超黑，小強多，食用請三思」訊息。原PO網友在文中也表示，雖然不知道這篇貼文內容會不會被該外送員看到，但她想謝謝這位外送員，也稱讚他人真好。她也猶豫地想，錢都花了，這到底該「吃還不吃？」

    貼文下方，許多網友紛紛留言回應：「看不到的餐廳 有的很可怕」、「我會給小費哈哈哈哈 感謝提醒哈哈」、「有些店真的爆噁心」、「你遇到善良的外送人員，願意告訴妳實話！」「外送員好人」。

    也有外送員分享經歷表示：「我也是提醒過常客，別訂某家，很噁」、「我也是這樣送餐加提醒客人，已經持續三年了，大約提醒了兩千多位客人，一百多家店，結果現在這區一天16小時單送不到十張，哈哈完全沒人敢點餐。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播