大新竹高中就學權益自救會陳抗 教育部：高中職增班44億補助由政院審核中

大新竹高中就學權益自救會今（24）日冒雨赴教育部前陳抗，爭取新竹縣市高中職增班增校經費共63億餘元，以解決高中職名額不足就學困境。 （記者林曉雲攝）

2025/05/24 16:14

〔記者林曉雲／台北報導〕大新竹高中就學權益自救會今（24）日冒雨赴教育部前陳抗，爭取新竹縣市高中職增班增校經費共63億餘元，可新增提供1766個名額，解決高中職名額不足就學困境。

教育部國教署副組長林婉琪出面接陳情，她說明，教育部支持116學年度竹苗區增班，預計國中小補助17億元，高中職補助44億元，以整體提升大新竹區教育品質，維護學生就學權益為優先考量。

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林婉琪表示，為因應新竹縣人口快速成長所帶動之學齡學生就學需求，行政院已核定補助新竹縣政府多所國中小新建校舍計畫，提升教育環境品質。補助項目包括竹北市嘉豐國小、文興國小及東海國小等校舍新建或改建工程，中央補助近17億元。

林婉琪說明，在高中增班部分，教育部已於去（113）年12月13日向行政院提報「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫（114至118年）」，金額約44億元，預計規劃整建及修繕既有校舍，以容納目前因人口成長所需之學生數，正由行政院審理中。

大新竹高中就學權益自救會代表潘思齊表示，新竹縣市在116學年度龍年的孩子升高一時，預估將短少1695個公私立高中職名額，目前新竹縣市均已提出增班增校計畫，包含新竹縣高中職5大計畫（6所高中擴建增班、湖口高中擴建增班、文興國中改制完全中學、自強國中改制完全中學、新設竹北實驗高中）以及新竹市設立數位實中、建功高中擴校與改制3所完全中學（虎林、新科、建華），要求教育部爭取政院儘速補助。

大新竹高中就學權益自救會今（24）日冒雨赴教育部前陳抗，爭取新竹縣市高中職增班增校經費共63億餘元，以解決高中職名額不足就學困境。 （記者林曉雲攝）

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