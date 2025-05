台大畢業歌「上台大便」 今在畢典第二會場畢聯會攤位播放

台大今(24)日舉行畢業典禮,校方表示,「上台大便」畢業歌曲是在第二會場的畢聯會攤位上播放,讓來賓與畢業生能觀賞影片內容,感受不同世代的想法。(記者廖振輝攝)

2025/05/24 16:21

〔記者林曉雲/台北報導〕國立台灣大學今年畢業歌曲「上台大便」受高度關注,台大今(24)日舉行畢業典禮,校方表示,「上台大便」畢業歌曲是在第二會場的畢聯會攤位上播放,讓來賓與畢業生能觀賞影片內容,感受不同世代的想法,同時展現創作者及拍攝團隊的用心與創意。

台大畢聯會每年舉辦畢業歌曲票選,月前公布共有7首歌曲,包含「上台大便」、「成長的軌跡Traces of Growth」、「椰林故事 Once Upon A Palm Tree Lane」、「台大騙我」、「Demo」、「The End?」、「逃離這座森林」等,台大社會學系一名畢業生創作的「上台大便」獲選為年度畢業歌。

台大校方今日表示,十分珍惜與重視學生創意、活動投入與權益,校方歷年皆會與應屆畢業生聯合會討論畢業歌活動,並每年度進行滾動式修正,早在今年1月初,畢聯會進行113級台大畢業歌徵選時,即沒有註明獲選歌曲會在畢業典禮中播放,而為了讓畢業歌曲有合適的機會在畢業生前表演,畢聯會已在4月26日的「2025夜宿臺大」活動中,邀請今年度畢業歌曲的得主公開演出。

此外,台大校方說明,為了讓同學創作有更多完整的露出機會,校方與畢聯會近年協議於畢業典禮中畢聯會所設攤位前播放畢業歌曲MV,呈現畢業歌曲創作者與拍攝團隊作品,校方並提供畢聯會相關設備,包括投影機與大型螢幕,於畢聯會攤位前全時並重複輪播畢業歌曲影片,讓來賓與畢業生能觀賞影片內容,感受不同世代的想法,同時展現創作者及拍攝團隊的用心與創意。

「上台大便」創作者日前戴面具於網路上現身表示,畢業歌曲當然要在畢業典禮播放,她已準備好4個移動式馬桶,不過台大校長陳文章好像沒有要讓這首歌播放。她也表示,只花了5分鐘寫出該曲,想要告訴大家,她討厭這個世界,但歌詞並非只有抱怨,也有很多意涵,並反諷要大家不要選社會組,不要學國文,學數學就好。

