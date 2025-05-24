竹市私立世界高中將續辦 教育部：正查核學校財務狀況

新竹市私立世界高中宣布擬於114學年停招，家長怒轟133名在校生成人球，教育部已否准其停招，學校也表示將續辦，教育部目前在查核學校的財務狀況。（資料照）

2025/05/24 15:24

〔記者林曉雲／台北報導〕新竹市私立世界高中宣布擬於114學年停招，家長怒轟133名在校生成人球。教育部已於今（114）年5月16日函復不同意世界高中114學年度停辦，且未同意世界高中擅自於學期中輔導學生轉學安置至鄰近學校，目前已主動介入到校查處，今（24）日再說明，世界高中已確認將持續經營校務，輔導現有學生畢業，至於學校先前不當處理擬讓學生轉學一事，教育部將依私校法審處。

教育部表示，目前正在查核世界高中財務狀況、合格教師比率及其違反法規之情節，如有違反私校退場條例情形，將提送私立高級中等以上學校退場審議會審議，其於2年改善期間內，若未解除專案輔導學校，賸餘財產之歸屬則依退場條例規定辦理。

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教育部說明，依私立學校法第55條規定，學校法人所設私立學校辦理不善、違反本法或有關教育法規，經學校主管機關糾正或限期整頓改善，屆期仍未改善者，經徵詢私立學校諮詢會意見後，視其情節輕重為下列處分：一、停止所設私立學校部分或全部之獎勵、補助。二、停止所設私立學校部分或全部班級之招生；世界高中已於22日確認將持續經營校務，輔導現有學生畢業，針對學校不當處理擬讓學生轉學一事，可依相關規定辦理。

此外，教育部說明，依「私立高級中等以上學校退場條例」相關規定，高中以上私立學校有財務、合格教師、欠薪、預警紀錄或違法之任一情形，退場審議會審議認定，應列為專案輔導學校，2年內屆期未改善獲免除專案輔導，下一學年度勒令全面停招並停辦，停辦後2個月內報請核定解散，清算後之賸餘財產歸屬，捐贈予私校退場基金、中央機關或公學或歸屬地方政府，但不動產歸屬地方政府。

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