帶著小提琴的革命家、「牛背上的鬥士」簡吉 高史博辦特展紀念

簡明仁捐贈父親簡吉日記、母親陳何筆記，首次展出。（高史博提供）

2025/05/24 15:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕被稱為「帶著小提琴的革命家」的簡吉是台灣農民運動的重要人物，他不願成為「月俸盜賊」，辭去教職後與一群青年成立「鳳山農民組合」對抗糖業資本家，立志守護台灣農村，援助貧苦佃農生計，最終因二二八事件被處決，直到2019年轉型正義促進委員會終於撤銷他的有罪判決，高雄歷史博物館推出特展，紀念他追求社會正義，守護土地關懷基層大眾的勇氣。

今年適逢「鳳山農民組合」100週年，高史博攜手財團法人大眾教育基金會，即日起至明年11月30日推出《牛背上的鬥士-簡吉與鳳山農民組合百年紀念特展》，教育部長鄭英耀致詞時表示，簡吉老師對台灣的民主運動、人權發展與弱勢族群的關心，以及對這塊土地所貢獻的努力是不能被忘記的歷史，他時常思考如何讓新世代的青年、社會大眾參與進來，而身為台灣人要先瞭解台灣的文化與歷史，才能關心這個世界。

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《簡展》分為三大展區，「家族的力量，孕育改變的種子」介紹出身農村家族的簡吉如何翻轉人生，妻子陳何以柔韌的力量支持丈夫事業、「產糖的所在，有那麼多不甘」描述簡吉領導鳳山農民組合反抗剝削，而當時的社會運動思潮也間接帶動了農民的抗爭、「騎著腳踏車，穿過歷史的迷霧」談到日治中期禁止勞農結黨，二戰結束後，台灣再次面臨大時代驟變，簡吉和夥伴更成為時代犧牲者。

高市副市長李懷仁說明，爭取民主自由已刻印在高雄的DNA中，他希望教育局鼓勵學生走入展場認識簡吉與台灣民主過程，透過教育文化，下一代與社會大眾能更深刻瞭解居住的城市與國家，才會鼓起勇氣保護家園；立委邱議瑩認為，除了二二八、美麗島事件，也要知道簡吉的故事，讓孩子瞭解台灣民主得來不易，而百年前已有前輩在打拚努力。

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