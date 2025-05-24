竹縣新埔包粽交流多元文化 馬來西亞「娘惹粽」搶眼

馬來西亞娘惹粽獨具特色。 （擷取自新竹縣政府官網）

2025/05/24 15:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕端午節將至，想來點不一樣的粽子驚艷味蕾嗎？新竹縣政府、新埔鎮公所、新埔鎮內立社區發展協會及新竹縣新住民家庭服務中心「Fun粽一夏！『藝』起『粽』動員」，今（24）日上午在新埔鎮內立社區活動中心，帶領參與者深入了解東南亞飲食文化的魅力，包出不同風味的粽子，也交流不同國家的民俗風情與文化。

社會處表示，這場活動不僅是讓新住民了解新竹在地的粽子文化，也讓在地民眾共同認識馬來西亞的「娘惹粽」特別的製作過程及文化體驗，更加了解馬來西亞的文化特色。

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在這場多元文化交流的盛宴中，可以現場體驗品嘗馬來西亞傳統美食之一的「娘惹粽」，其特色在於以蝶豆花染製的夢幻藍色糯米，包裹鹹甜交織的豬肉與冬瓜糖內餡，並佐以濃郁芫荽粉調味，風味獨特，令人垂涎三尺。透過這場文化體驗，參與者不僅能品味異國美食，更能感受多元文化交融的溫度與美好。

社會處也特別介紹，新竹縣共設有多個新住民關懷服務據點，分布在竹東、湖口、寶山、關西、芎林、新埔、峨眉及新豐等地區，除提供培力課程、社區宣導活動等服務，每個據點皆發展特色服務。

例如，新埔區除每年辦理多元文化包粽活動外，更開闢一塊融合在地與新住民文化的世外桃源-「知足園」，提供新住民種植東南亞香料，也歡迎在地民眾認識、休憩及交流，寶山區協助就業媒合，關西區設有豐富的閱讀資源，竹東區提供課後陪讀服務等。期待透過這些新住民關懷服務據點，展現新竹縣對多元族群的重視與包容，打造友善、共榮的環境。

「『藝』起『粽』動員」活動今（24）日上午在新埔鎮內立社區活動中心，帶領參與者深入了解東南亞飲食文化的魅力，包出不同風味的粽子，也交流不同國家的民俗風情與文化。 （擷取自新竹縣政府官網）

「『藝』起『粽』動員」活動今（24）日上午在新埔鎮內立社區活動中心，帶領參與者深入了解東南亞飲食文化的魅力，包出不同風味的粽子，也交流不同國家的民俗風情與文化。 （擷取自新竹縣政府官網）

「『藝』起『粽』動員」活動今（24）日上午在新埔鎮內立社區活動中心，帶領參與者深入了解東南亞飲食文化的魅力，包出不同風味的粽子，也交流不同國家的民俗風情與文化。 （擷取自新竹縣政府官網）

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