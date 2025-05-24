921地震被轟帶全校「逃跑」 李家同首度「回娘家」參加暨大畢典

921地震當年，被質疑帶著暨大全校「逃跑」，前校長李家同今日首度「回娘家」參加暨大畢典，他表示，堅持以學生安全為首要考量。（暨大提供）

2025/05/24 14:34

〔記者林曉雲／台北報導〕國立暨南國際大學今（24）日舉行畢業典禮，暨大校長武東星邀請前校長李家同「回娘家」。921大地震時，李家同的撤離決定遭地方人士質疑是「逃跑」，首次回暨大參加畢典，李家同直言，當年他可以請同學好好念書，但無法強求學生留下來救災，為了讓家長能順利找到孩子，他安排學生依系所分區，整齊睡在走廊上，此舉雖引來部分地方人士不滿，但他堅持以學生安全為首要考量。

1999年9月21日凌晨，南投發生芮氏規模7.3強震，導致暨大校舍嚴重受損，李家同在地震後決定將全體師生撤離至台北，借用台大、政大及台師大的教室繼續授課，確保學生的受教權益不受影響，但被質疑是「帶著暨大全體師生逃跑」，也讓暨大和地方人士有段時期處於緊張狀態。

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李家同也語重心長勉勵畢業生，要永遠懷抱對人性的關懷，成為無論在何處都能帶來光亮的那盞燈，認為學問應建立在對人性的理解與關懷之上，畢業以後，也一定要繼續把學問學好，有了夢想，還是要透過學問來完成的。

暨大校長武東星表示，李家同是暨大歷任校長中唯一未曾出席畢典的校長，顯示他對教育工作的專注與低調，在921震災發生後，李家同要求學校半年內完成修繕，讓學生順利返校，李家同以人本精神貫穿其教育理念，深深影響暨大的發展方向。

武東星表示，李家同當年不僅迅速重建校園，更展現出以人為本、專注教育的精神，他深信教育不僅是傳授知識，亦是培養對社會的關懷與責任感，面對震災帶來的困境，選擇用最實際的行動安置學生、穩定秩序，讓學校能在最短時間內恢復教學，如今這段歷史不僅彰顯了他作為教育家的遠見與承擔，也讓暨大師生明白「知識的力量來自夢想，而夢想的實現，則需以學問為橋樑。」

武東星也表示，今年暨大共有1517位畢業生，夢想不僅是未來的願景，更是腳下的每一步，AI雖可預測結果，卻無法取代人心；AI能分析語言，卻無法創造愛與信念。這正是人們的價值所在，勉勵畢業生帶著夢想與同理心，勇敢面對快速變動的世界，成為能夠用溫暖與創新照亮世界的提燈人。

暨大外文系第四屆傑出校友侯乃榕則感謝李家同當年所做的决定，以及對學生的照顧。

暨大今年共有1517位畢業生，前校長李家同首度回娘家參加暨大畢典。（暨大提供）

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