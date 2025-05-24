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    銀髮族就業5/26聯合徵才 釋出170個職缺

    基隆市銀髮人才服務據點26日舉辦聯合徵才活動，有170個適合中高齡的職缺。（基隆市政府提供）

    基隆市銀髮人才服務據點26日舉辦聯合徵才活動，有170個適合中高齡的職缺。（基隆市政府提供）

    2025/05/24 14:22

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕為協助銀髮族重返職場，基隆市銀髮人才服務據點26日舉辦聯合徵才活動，共有6家優質廠商共襄盛舉，包括保全、餐飲、零售、行政、照護及家事服務等產業，釋出約170個職缺，具彈性工時，特別適合中高齡、銀髮族及二度就業等需求者。

    參與徵才的企業包括雄巍保全公司、台灣善商、美廉社、妮妮家事服務、基隆市產職業企業總工會、霖揚健康公司，提供多元職缺選擇，除全職工作外，也有適合銀髮族兼職及彈性工時的職務，協助求職者依照本身條件找到合適的職涯發展方向。

    社會處指出，活動當日不僅提供現場徵才與面談機會，同時設有履歷撰寫與面試技巧諮詢專區，協助求職者強化面試準備、提升錄取機率。部分廠商更開放現場初步面試與即時媒合，讓求職者有機會當場獲得錄取通知，節省等待時間，提高媒合效率。

    基隆市銀髮人才服務據點位於仁愛區愛三路9號3樓之4，服務對象為年滿55歲以上及依法退休的求職者，服務時間為週一至週五上午8時30分至下午5時30分。服務內容包含求職求才、就業媒合、職前培訓等，如需了解更多資訊民眾可電洽（02）2428-5655。

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