新北培訓「防災士」預計明年底達1萬5千人 李倩萍籲成立複訊機制

消防局長陳崇岳說，新北每年可訓練3000名防災士，可如期完成明年底達到全市1萬5000名防災士目標，願建議中央建立防災士複訊機制。圖為今年防災士訓練情況。（記者黃子暘攝）

2025/05/24 15:13

〔記者黃子暘／新北報導〕災害何時發生難預料，中央根據日本防災介助士概念建置防災士的訓練認證，盼培訓民眾基礎急救能力、鼓勵參與救災，進而強化地區面臨災害時的韌性。新北市議員李倩萍問，市府想在明年底達到全市1萬5000名防災士目標，是否能如期達成？她肯定市府的政策方向，但換算新北人口比例僅有0.25％，盼提高量能並建立複訊機制。消防局長陳崇岳說，每年可訓練3000名防災士，可如期完成目標，願建議中央建立防災士複訊機制。

李倩萍說，如台中新光三越氣爆案等大型災害發生，防災士可把握黃金時間，在專業救援隊抵達前進行基礎救援，肯定市府培育用心，中央也有給補助，市府規劃在明年底完成1萬5000名防災士培育，但僅年編160萬至200萬元預算，預計每年培訓3000名防災士，換算每人僅約600元就能習得心肺復甦術、自動體外心臟電擊去顫器使用、包紮固定等技術，錢花得值得，但經費不多，是否為民眾參加意願不高？市府是否能如期達成目標？

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陳崇岳表示，當公共場所發生事故，業者會啟動自衛消防編組因應，民眾則有防災士、志工、義消等可協助救援，防災士概念則是源自於日本體制，盼自助、互助、共助；新北防災士培訓有2天課程，民間訓練1人約要2400元，市府則是跟慈濟、消防大隊結合來訓練，市府規劃每年培育3000人，一年共30梯次課程，每梯次訓練100至150人，今年預計可達1萬2000人，明年可達成1萬5000人目標沒有問題。

陳崇岳指出，議員質詢總人口與防災士人數比例，也是內政部長劉世芳在意的問題，新北市比例約為0.25％；目前替代役、義消、防宣也要能夠訓練，不過防災士的目標並非「人人防災士」，而是旨在使每個社區有2名防災士協助推動社區成為「韌性社區」，韌性社區目標包括災後復原重建，另有具備災害預防整備、救災能力的「防災社區」，市府針對各社區所面臨的災害威脅加強相關類別訓練。

李倩萍進一步說，政策方向是正確的，但應提高量能，新北市共1032個裡，僅有59個一星韌性社區，約5%的比例仍是偏低；此外，市府應比照義警、義消建置防災士複訊機制，否則民眾拿到證書後，相關技術久未使用，可能會忘記。

陳崇岳表示，防災士有整體體制運作，聘書也是由中央發給，體制近幾年才推動，尚無複訊機制，願意向中央提出建議。

圖為模範防災社區新莊區雙鳳里去年康芮颱風後協助執行路樹清理作業情況。（記者黃子暘攝）

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