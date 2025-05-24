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    動保志工質疑基隆寵物銀行以水柱射傷狗 動保所稱是狗咬狗

    民眾投訴基隆寵物銀行以水槍整理犬舍時射傷狗，動保所檢視傷口是咬傷所致。（基隆市政府提供）

    民眾投訴基隆寵物銀行以水槍整理犬舍時射傷狗，動保所檢視傷口是咬傷所致。（基隆市政府提供）

    2025/05/24 15:03

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕有民眾投訴基隆市寵物銀行1名管理人員，疑不當飼養，以高壓水槍噴射犬隻，造成狗狗驚慌而逃，經愛媽協助追回發現犬隻受傷流血，令人心疼，27日將到市府陳情。動物保護防疫所表示，經調查並沒有拿水槍噴狗導致流血，受傷因為犬隻互咬所致，該名人員已調離動保所，且不再使用加壓水槍。

    民眾指出，5月7日下午4時動物保護人士進入寵物銀行參觀，發現A棟犬舍1名管理員用高壓水槍猛沖狗舍，有狗隻因被水柱噴射，疼痛驚慌逃出，管理人員卻毫無反應。

    後來愛媽協助追回，民眾發現狗狗的鼻頭流血、盆中與地上沾有血跡，牠卻仍狼吞虎嚥地吃著帶血的飼料，連吃3碗仍不滿足，質疑犬舍設施存在安全隱患及不當飼養。

    愛狗人士將於27日到市府陳情，要求懲處失職工作人員，改善寵物銀行內部管理，建立符合動物福利標準之收容制度，禁止高壓水柱沖狗。

    市議員張之豪說，根據影片，管理員手上拿的是高壓水槍，用來洗車除污漬，但如果射在狗身上是會破皮，要求市府調查管理員有無疏失改善。

    市府產業發展處指出，調閱監視器，李姓管理員正清掃犬舍，1隻黑犬不慎逃脫，另名張姓管理員協助將犬隻帶回；黑犬於逃脫及返回時，地面及鼻子沒有流血，犬隻受傷並不是因為李打掃造成。

    產發處表示，獸醫師檢查犬隻流血是被咬傷的，受傷時間點是餵食期間，沒有水槍沖狗及導致流血的具體事證，李員已先調離現職。

    產發處指出，過去因犬舍部分排水管高於地坪，須用加壓水槍協助清洗，但已完成地坪改善工程，未來清潔打掃時將不再使用加壓水槍；對於管理員的清潔打掃餵食作業，將落實管理規範並強化動物保護觀念，也不容忍任何形式的虐待動物行為。

    民眾投訴基隆寵物銀行管理不當，參觀人員與管理人員發生爭執。（基隆市政府提供）

    民眾投訴基隆寵物銀行管理不當，參觀人員與管理人員發生爭執。（基隆市政府提供）

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