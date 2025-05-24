南市平安里長蔡陳阿麗親授包粽撇步 綁出賴總統的最愛

平安里今攜手石門社區辦理「綁肉粽大賽」暨綁粽體驗活動。（記者王姝琇攝）

2025/05/24 14:08

〔記者王姝琇／台南報導〕平安里今攜手石門社區辦理「綁肉粽大賽」暨綁粽體驗活動，共祭出700顆肉粽與里民分享，現場由平安里長蔡陳阿麗親自傳授綁粽撇步，而她綁的肉粽也是總統賴清德的最愛。

活動分為比賽組和體驗組，共36人報名參賽，祭出獎金和紀念獎牌，以美觀度、粽子角度、完整度作為評分標準；體驗組吸引許多從未綁過粽子的民眾前來初體驗，由多位廚藝老師現場教學。

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現身體驗的立委林俊憲指出，活動以推動社區共融、代間互動與文化傳承為宗旨，將傳統節慶融合趣味體驗展現生活。林俊憲特地穿起圍裙親自體驗綁粽，他說，現在會綁粽子的人越來越少，難得邀請到有「安平最會煮」美名的蔡陳阿麗親自傳授綁粽撇步，而她綁的肉粽也是總統賴清德的最愛。

蔡陳阿麗說，今年的食材每樣都漲價，「但我們堅持用料不手軟」，就是要確保每顆粽子都是道地好味道，不僅有三層肉、整朵香菇、花生，還有整顆蛋黃。包括石門社區理事長陳虹宜、西賢里長黃聖凱、華平里長張哲賓、平通里長魏富翔都親自出席參與，展現跨里合作、共好共榮的精神。

活動由台南市小腳印關懷協會協辦，透過協會豐富的社區動員經驗與關懷資源，為活動注入更多溫暖與愛心，現場特別準備棉花糖、爆米花等免費點心，讓參與者能享受輕鬆愉快的節慶氛圍。

社會局機要秘書呂維胤表示，這不僅是綁肉粽比賽，更是一場結合文化、教育、公益與歡樂的社區盛會。尤其蔡陳阿麗多年來在社區展現精湛廚藝，每逢端午節更透過綁粽與民眾聯繫情感；此次也希望藉由活動，讓更多人將綁粽傳統文化與技巧學起來，代代傳承下去。

台南市平安里攜手石門社區辦理「綁肉粽大賽」，36位參賽者各個大顯身手。（記者王姝琇攝）

立委林俊憲特地穿起圍裙親自體驗綁粽樂趣。（記者王姝琇攝）

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