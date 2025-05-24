5大元素打造「豐味苗栗」 苗縣農產品進軍國道服務區

苗縣透過「山城、海線、盛裝、五豐、擁抱」5大元素打造「豐味苗栗」品牌，今天14項農產品正式進軍國道西湖服務區。（苗縣府提供）

2025/05/24 14:03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣為農業大縣，盛產草莓、文旦柚、高接梨、柑橘、西瓜等等各種農作物，為提升苗栗縣農產品競爭力與能見度，苗縣透過「山城、海線、盛裝、五豐、擁抱」5大元素打造「豐味苗栗」品牌，今天14項農產品正式進軍國道西湖服務區，即日起販售。

苗縣府農業處長陳樹義說，首波通過「豐味苗栗」認證商品有50項，其中有14項商品即日起於西湖服務區販售。另通過「豐味苗栗」認證其他商品，仍須通過通路端選品及市場機制的考驗，農業處將持續協助業者優化商品，並爭取中央經費支持，輔導縣內農產品業者在上架前優化商品，提高「豐味苗栗」農產品的市場競爭力。

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「豐味苗栗」涵蓋「農產品」、「加工好物」、「生活好物」、「文創」與「農遊」等5大類別，並由食品安全、行銷與通路等專家組成推動委員會，負責認證及品質把關。縣府期盼透過打造品牌扶植苗縣在地優質產品，並且拓展通路，讓苗縣農產走向消費者日常生活。

苗縣透過「山城、海線、盛裝、五豐、擁抱」5大元素打造「豐味苗栗」品牌，今天14項農產品正式進軍國道西湖服務區。（苗縣府提供）

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