台師大畢典 廖俊智：人類特有「反脆弱優勢」勝AI

國立台灣師範大學今（24）日舉行畢業典禮，中央研究院院長廖俊智表示，AI有其侷限性，「AI做不到的事，你們可以！」期勉4千多位畢業生，要勇敢做改變世界的主角。（台師大提供）

2025/05/24 14:14

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學今（24）日舉行畢業典禮，中央研究院院長廖俊智出席畢典，以「不只看球，要下場打球」為題演講，他表示，AI有其侷限性，就是「不會明知不可而為之」，人類的優勢在於勇於挑戰未知、克服逆境，他勉勵畢業生，要帶著人類特有的「反脆弱（Antifragile）」優勢，發揮韌性，「AI做不到的事，你們可以！」期勉4千多位台師大畢業生，不只做觀眾，更要勇敢下場，做改變世界的主角。

台師大今年畢業生共有4049人，台師大校長吳正己表示，今年迎來「跨域科技產業創新研究學院」首屆27位畢業生，象徵台師大在跨領域教學與研究發展，都能因應產業趨勢，而畢業生入學大一時仍處於Covid-19疫情中，新生營伯樂大學堂改為線上舉行，大一社交生活受到諸多限制，但學生迅速適應新環境，積極投入後疫情時代的社會復甦，甚至讓師大夜市重新熱鬧起來。

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廖俊智演講時將人生比喻為球賽，勉勵畢業生不能只看別人打球，更重要的是「要下場打球」，他說，人生所有事情都像球賽一樣瞬息萬變，就像AI的進步一樣，我們不能對外界發生的事情失去敏銳，面對這個革命性的世界變化，人類要將眼光放遠、洞察變局，但AI仍有其侷限性，就是不會明知不可而為之，人類的優勢，就在於勇於挑戰未知，克服逆境。因此，他勉勵畢業生，要帶著人類特有的「反脆弱」（Antifragile）優勢，發揮韌性。

廖俊智也表示，人生這場球賽有輸有贏，並舉帶領美國加州大學洛杉磯校區（UCLA）獲得10次全美大學體育聯盟（NCAA）冠軍的知名籃球教練John Wooden為例，John Wooden曾說：「贏球不是目標，盡力而為才是，勝利只是隨之而來的副產品。」勉勵畢業生們要有所成就，一定要努力訓練、自主訓練、終身訓練。

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