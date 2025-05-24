屏東公部門暑期工讀搶手 近1千名大專學子今面試爭296個職缺

屏東公部門暑期工讀太搶手， 近1千名大專學子今面試，將分梯次面試到下午。（記者羅欣貞攝）

2025/05/24 13:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府為協助大專青年學子體驗職場生活，縮短未來就業摸索期，每年推出公部門暑期工讀，今年開出296個工讀職缺，結果吸引近1千名大專青年學子報名，縣府今天（24日）分屏北、屏南舉行面試，將一路面試到下午4點；每人可填3個部門志願，結果文化處最搶手，有250人報名，爭逐17個工作機會。

屏縣府勞青處表示，許多大專青年畢業後由於對職涯認識不足，容易迷失就業方向，透過暑期工讀多元職場體驗，不但能讓青年於暑期獲得實質薪資、減輕經濟負擔，更可預先了解職場環境及運作模式，培養職場相關技能與溝通能力，度過一個充實、有意義的暑假，並擴增未來職涯選項。

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今年屏縣府整合了27個局處，提供多達150支計畫，開出296個工讀職缺，由於報名人數多，今天（24日）在屏東縣政府大禮堂及枋寮高中分別舉辦屏北場及屏南場面試，讓學生體驗一般職場面試求職過程，屏北場共有750位學子參加面試、屏南有214位，分梯次和各局處人員對談。

參加面試的學子們十分慎重，有人早早就在會場外等候進場，在穿著上也十分謹慎，填了3個志願，就要面談3次，一位大二邱同學說「自己希望給面試官沈穩的印象！」

統計最受學子心儀的職缺，以文化處最搶手，共有250名學子選填，爭取17個名額，其次是屏東市戶政事務所，137人選填爭取6個職缺，第3位是潮州地政事務所，65人爭取7個名額。

勞青處表示， 今年度公部門暑期工讀月薪為2萬8590元，工讀期間7月1日至8月31日止共2個月，錄取名單預計6月13日下午5點前公告。另有地方創生見習行動，由地方創生團隊提報計畫，經縣府核定計畫人數後，再由提案單位提交見習生名冊共60名，今年共核定了23組團隊計畫。

屏東公部門暑期工讀太搶手， 近1千名大專學子今天面試。（圖由屏東縣政府提供）

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