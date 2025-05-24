缺機師！交通部預告下修檢定年齡 高齡執勤也放寬

航空機師缺人！交通部下修檢定年齡，高齡機師執勤也放寬。圖為我國籍航空長榮、虎航飛機。（記者吳亮儀攝）

2025/05/24 13:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕航空業缺人！交通部預告修正「航空人員檢定給證管理規則」，放寬民航運輸駕駛員的申請檢定年齡，從現行的23歲下修到21歲、商用駕駛員從20歲下修到18歲。另外，也放寬兩名以上的60歲以上高齡機師可共同執勤，但不得超過65歲。

自武漢肺炎疫情後，航空業缺人力，特別是機師，也包括航空公司購買大量新飛機，因此人力不足。交通部預告修正「航空人員檢定給證管理規則」，鬆綁年齡限制等規範，與國際民用航空組織（ICAO）規範相同。

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目前我國規定，國籍航空公司駕駛員年齡年齡不得超過65歲，60歲以上駕駛員每4個月需體檢一次並合格，這部分都和國際民用航空組織（ICAO）規範相同。

不過，我國另外有部分規範相對嚴格，例如，ICAO規定2位以上駕駛員共同執行國際航線勤務時，駕駛員年齡都可大於60歲，我國原本規定國際線派遣的駕駛員僅可有1位超過60歲。ICAO規定商用駕駛員、多組員飛機駕駛員應年滿18歲，我方規定應年滿20歲。ICAO規定民航運輸駕駛員應年滿21歲，我方規定應年滿23歲。

民航局經觀察主要國家法規執行情況，我國這些規範都會在這次修正與ICAO規範相同。交通部說明，修正是因應國際作法及實際業務運作需求，參酌國際民用航空公約及歐洲聯合航空安全法規，擬具修正草案，對於公告內容有任何意見或修正建議，可在公告刊登公報的次日起60日內，可向民用航空局陳述意見或洽詢。

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