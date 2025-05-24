淡水關懷弱勢協會送暖18年 頒27.4萬元助274名學子

新北市淡水區關懷弱勢協會今（24）日在淡水老街廣場舉辦「慶端午 送愛心」活動大合照。（記者羅國嘉攝）

2025/05/24 13:31

〔記者羅國嘉／新北報導〕端午節與畢業季即將到來，新北市淡水區關懷弱勢協會今（24）日在淡水老街廣場舉辦「慶端午 送愛心」活動，邀集淡水近千位低收入家庭、獨居長輩及北海岸地區國中小校長與家長代表共同參與，現場安排義診、義剪、防火宣導，並發放弱勢家庭每戶1000元關懷金，並提供肉粽、白米、燕麥片、洗手乳、環保袋等物資，也頒發27萬4000元的獎助學金幫助274位學子。

此次活動設有義診、義剪、防火宣導等公益服務，並針對淡水區788戶弱勢家庭發放每戶1000元關懷金及生活物資包，內含肉粽、白米、燕麥片、洗手乳與環保袋等實用物資。同時，為鼓勵學子奮發向學，協會頒發總額達27萬4000元的獎助學金，惠及274位清寒國中小學生。

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新北副市長朱惕之代表市長侯友宜出席致詞，淡水區關懷弱勢協會長期幫助許多經濟弱勢以及邊緣戶，連續18年一年三節以實際行動關懷弱勢及嘉惠北海岸清寒學子，協會理事長蔡錦賢透過自身的影響力及號召力，將這份對社會的溫暖與善心持續傳遞。

蔡錦賢指出，協會成立以來始終秉持「在地關懷、實質幫助」的宗旨，今年也感謝各界愛心人士及單位的共同響應，使活動能順利舉行。此次活動共嘉惠淡水區弱勢家戶788戶，共計核發78萬8000元，充分展現社會大眾的愛心與在地力量的凝聚；而為鼓勵北海岸地區清寒學子在逆境中堅持學業、奮發向上，協會每年持續籌募資源，集結善款，頒發清寒學生獎助學金，今年預計提供給淡水區、八里區、三芝區及石門區31所國中、國小生計274名，給予實質鼓勵與支持。

社會局長李美珍表示，讚許協會長年無私奉獻，成為政府無法觸及之處的有力後盾，並呼籲更多民間團體加入弱勢關懷行列，共同打造更溫暖的社會。

新北市淡水區關懷弱勢協會今日在淡水老街廣場舉辦「慶端午 送愛心」活動，發放物資、關懷金給弱勢家戶。（記者羅國嘉攝）

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