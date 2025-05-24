花鼓陣漸式微......雲林褒忠鄉僅4團活躍 「這招」讓學童傳承

褒忠鄉公所舉辦花鼓文化節，24日以花鼓陣競賽打頭陣。（記者李文德攝）

2025/05/24 13:18

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣褒忠鄉是「花鼓陣」發源地，全盛時期一村至少一團，近年因青年人口外移等因素，現約4團活躍，已出現傳承危機。鄉公所為喚起民眾重視，舉辦2025褒忠花鼓文化節，今（24）以鄉內花鼓陣競賽打頭陣，3所國小同台較勁，吸引不少在地民眾感動地說「找回傳統」。

褒忠花鼓陣起源於1960年，適逢馬鳴山鎮安宮五年大科祭典，其中有8人組團的跳鼓陣，讓同為褒忠人林成裕組成一支嶄新團隊出陣，稱為「花鼓團」，從此一炮而紅，褒忠鄉內也漸漸有一村一團的特色，甚至外縣市也爭相效仿，多年來性別意識提升，連女性也慢慢加入，不過隨時代演進，盛況已大不如前。

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褒忠鄉公所表示，盤點目前尚活躍的社區花鼓陣團，主要有大廍、太湖、馬鳴、泰安等社區較為活躍；大廍順天宮主委蔡清森表示，由於近年少子化、青年人口外移，導致花鼓陣成員漸漸高齡化，已現在成軍的花鼓陣團而言，平均都已超過60歲，傳承危機已漸漸凸顯。

褒忠鄉公所在大廍順天宮前舉辦鄉內花鼓陣競賽，有復興、龍巖國小及潮厝華德福實驗教育小學參與，公所更邀請國立台中教育大學台文系主任林茂賢、濁水溪舞蹈團長王淑媚擔任評審，每組隊伍演出約10分鐘，最後由潮厝華德福實驗教育小學奪魁。

潮厝華德福校長廖宏彬表示，學校從2006年便成立花鼓陣社團，希望藉此讓小學生們得以了解褒忠對於花鼓陣發展的重要性；學生郭荃姍說，褒忠是花鼓陣發源地，已漸漸少人知道，希望加入後能夠將此文化特色發揚光大。

鄉長陳建名表示，盼透過鄉內競賽讓莘莘學子們認同在地文化價值，此屆冠軍隊伍31日將在褒忠夜市廣場演出，未來賽事將視成效規劃擴大比賽規模。

林茂賢指出，可能受社會轉型影響，全國陣頭文化普遍式微，因應少子化關係，如學校想推廣此文化也可以做出調整，除成團人數可由近20人調整為8人，學生足夠也可以8的倍數擴充。針對陣頭表演內容也可融入現代歌舞，讓演出更具藝術性。

褒忠鄉公所舉辦花鼓文化節，24日以花鼓陣競賽打頭陣。（記者李文德攝）

褒忠鄉公所舉辦花鼓文化節，24日以花鼓陣競賽打頭陣。（記者李文德攝）

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