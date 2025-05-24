澎湖白沙後寮天堂路網紅景點 電動接駁車正式營運

天堂路哈密瓜造型車站，搭配電動車，成為觀光景點。（記者劉禹慶攝）

2025/05/24 13:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以天堂路聞名的白沙後寮，也是澎湖哈密瓜的故鄉，今（24）日後寮社區舉辦「天堂路園區電動接駁車試營運揭幕活動」，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、立委楊曜助理、議員魏睿宏、宋昀芝助理、鄉長宋萬富、後寮村長葉文泉及政戰主任許力仁等人，都到場共襄盛舉。

後寮又有新亮點，近幾年除了天堂路成為網紅景點外，哈密瓜造型車站也相當吸睛。由於天堂路過於狹小，無法雙向會車，後寮社區發展協會考量大客車無法直達天堂路，徒步距離亦過於遙遠，加上環保意識抬頭，因此引進低碳慢速電動車作為接駁方式。

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電動接駁車自即日起至10月底，每日上午8時起至下午6時，每10分至15分從幸福站、天堂站各發1車次，每車滿載13人。

沿途可欣賞海洋樂園、海賊大船團、彩繪漁船、巨型石鮔章魚等裝置藝術，另外，金嶼、姑婆嶼、鐵砧島、目斗嶼、吉貝嶼、險礁嶼、魚灶等海天一色美景也可盡收眼底。全程約1.5公里，車程約4分鐘，票價含來回每人新台幣60元。

由於「台灣觀光100亮點」，澎湖縣政府推出「澎湖跳島．嶼海時光慢旅行」成為6月主打星，澎湖白沙鄉吉貝嶼、員貝嶼、鳥嶼及後寮，都是景點之一，後寮與員貝是澎湖社區協力發展成功模範，後寮村長葉文泉、員貝村長陳天瑞帶動社區居民，共同發展社區觀光，後寮有天堂路、員貝有耍廢島，隔海相互輝映。

澎湖各界為電動接駁車剪綵。（記者劉禹慶攝）

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