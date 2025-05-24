為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北高職生推廣森林保育 林保署宜蘭分署致謝

    林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁（右）聽取學生介紹森林護管員與保育的宣導專題內容。（記者翁聿煌攝）

    林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁（右）聽取學生介紹森林護管員與保育的宣導專題內容。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/24 13:22

    〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣的森林保育、防止山林濫墾濫伐工作，均仰仗辛苦的森林護管員翻山越嶺守護，新北市高職的美工科學生，追隨林業保育署的森林護管員，了解他們的工作日常和重要性，製作成專題協助森林保育推廣活動，林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁今天到學校向學生表達謝意，也希望雙方能更進一步合作，共同為台灣的森林保育盡心力。

    蕭崇仁指出，森林護管員的工作不僅是森林保育，還包括台灣特有鳥類、以及森林中的動植物與紅樹林生態，透過巡邏、監測和環境教育等方式來保護森林，工作責任重大，林保署很高興學生願意關心森林保育，運用美術專業設計，來推動及提倡保育的重要性。

    指導老師李子庭說，學生為做好專題作業「大森公」，先參加林保署的小小森林護管員課程，而且獲得林保署的協助，深入探訪森林護管員的工作及生活型態，了解森林護管員平時運用哪些工具、儀器來執行任務，在展覽現場更直接陳列向林保署借用的相關器材，讓參觀者有身歷其境的感受。

    蕭崇仁今天由宜蘭前來新北市，學生換上自行設計的森林護管員制服，介紹展場的各項展陳內容，還包括新開發的國中小教學課程，以及玩偶、圖卡等教學工具，令林保署人員印象深刻，蕭崇仁表示，學生的宣導設計內容有精美的圖案輔助，非常吸睛，林保署希望未來能與學生深入合作，獲得授權來運用他們的創意和作品，推廣森林保育工作。

    林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁（右二）肯定學生對森林護管員與保育的宣導專題內容的深入了解。（記者翁聿煌攝）

    林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁（右二）肯定學生對森林護管員與保育的宣導專題內容的深入了解。（記者翁聿煌攝）

    高職美工科學生為森林護管員與保育工作設計製作完整的國小教材。（記者翁聿煌攝）

    高職美工科學生為森林護管員與保育工作設計製作完整的國小教材。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播