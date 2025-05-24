新北高職生推廣森林保育 林保署宜蘭分署致謝

林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁（右）聽取學生介紹森林護管員與保育的宣導專題內容。（記者翁聿煌攝）

2025/05/24 13:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣的森林保育、防止山林濫墾濫伐工作，均仰仗辛苦的森林護管員翻山越嶺守護，新北市高職的美工科學生，追隨林業保育署的森林護管員，了解他們的工作日常和重要性，製作成專題協助森林保育推廣活動，林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁今天到學校向學生表達謝意，也希望雙方能更進一步合作，共同為台灣的森林保育盡心力。

蕭崇仁指出，森林護管員的工作不僅是森林保育，還包括台灣特有鳥類、以及森林中的動植物與紅樹林生態，透過巡邏、監測和環境教育等方式來保護森林，工作責任重大，林保署很高興學生願意關心森林保育，運用美術專業設計，來推動及提倡保育的重要性。

請繼續往下閱讀...

指導老師李子庭說，學生為做好專題作業「大森公」，先參加林保署的小小森林護管員課程，而且獲得林保署的協助，深入探訪森林護管員的工作及生活型態，了解森林護管員平時運用哪些工具、儀器來執行任務，在展覽現場更直接陳列向林保署借用的相關器材，讓參觀者有身歷其境的感受。

蕭崇仁今天由宜蘭前來新北市，學生換上自行設計的森林護管員制服，介紹展場的各項展陳內容，還包括新開發的國中小教學課程，以及玩偶、圖卡等教學工具，令林保署人員印象深刻，蕭崇仁表示，學生的宣導設計內容有精美的圖案輔助，非常吸睛，林保署希望未來能與學生深入合作，獲得授權來運用他們的創意和作品，推廣森林保育工作。

林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁（右二）肯定學生對森林護管員與保育的宣導專題內容的深入了解。（記者翁聿煌攝）

高職美工科學生為森林護管員與保育工作設計製作完整的國小教材。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法