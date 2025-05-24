美國明年退出世界衛生組織 我衛福部：今年已感受到衝擊

世衛行動團成員說明赴瑞士日內瓦成果。（記者吳亮儀攝）

2025/05/24 12:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕世界衛生大會（WHA）從本月19日起在瑞士日內瓦舉行，我國持續遭中國打壓、今年仍未收到邀請函，但仍有行動團參加。對於美國明年將退出世界衛生組織（WHO），衛福部次長呂建德表示，這次去日內瓦有感受到世界衛生組織也被衝擊到，包括財源、組織等方面，衛福部仍會持續觀察。

我國由衛福部和外交部官員組成的「世衛行動團」回國，今天（24日）上午向賴清德總統報告後，中午舉行記者會說明這次行動成果。成員被問及我國持續被中國打壓、美國也要退出世界衛生組織後是否還要繼續擠進去？衛福部次長呂建德坦言，這次去日內瓦已經有感受到衝擊了。

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呂建德表示，美國川普政府要停止參加世界衛生組織，這次去有感受到世衛組織的財源、內部都有衝擊，「我們仍在密切觀察中，衛福部之後也會持續密切關注」。他也強調，賴清德總統已經裁示，世衛行動團會持續進行，畢竟台灣在健保覆蓋率、醫療衛生的實力仍是很強的，台灣還是會持續努力發聲。

我國「世衛行動團」在本月16日赴瑞士日內瓦，並在18日舉行國際記者會，並於5月19日遞交抗議函，對世界衛生組織（WHO）及中國罔顧我國2千3百萬人民健康權表達嚴正抗議外，也傳達我國參與國際社會的意願與決心。

衛福部長邱泰源表示，包括27個友邦及理念相近國家於大會為我國執言，貝里斯Bernard部長在世界衛生大會（WHA）發言時，強調台灣是完備三腳椅缺憾的第四隻腳；另外，與世界醫師會（WMA）、國際護理協會（ICN）、世界公共衛生協會聯盟（WFPHA）、國際醫院聯盟（IHF）、國際抗癌聯盟（UICC）、國際醫藥品稽查協約組織（PIC/S）等重要國際組織及機構雙邊會談，就傳染病防治、健康促進、食品衛生安全、AI於醫衛健康運用、醫療科技評估、醫衛人員訓練、癌症防治及菸害防制等重要議題，交換經驗並尋求未來合作方向。

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