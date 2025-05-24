寵物遭蛇咬免驚 新北動保處建「抗毒蛇血清平台」即刻救援

動保處準備抗蛇毒血清可供新北市轄內動物醫院聯繫取得。（動保處提供）

2025/05/24 13:00

〔記者羅國嘉／新北報導〕夏季來臨，不少民眾會利用假期帶毛寶貝出遊，但新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，天氣回暖時，毒蛇更容易出現。因此提醒飼主，帶寵物至山區、郊外踏青時，應避免進入草叢濃密區域，防止遭蛇攻擊，並強調若不幸遭蛇咬傷，應立即送至動物醫院，並可透過動保處調用抗蛇毒血清進行緊急治療。

楊淑方表示，為協助遭毒蛇咬傷犬貓即時獲得救治，已透過獸醫師全聯會向疾管署申購抗蛇毒血清，並加入「抗毒蛇調度支援平台」，提供出血性與神經性抗蛇毒血清，現備有針對龜殼花與雨傘節毒蛇之血清，可由動物醫院透過撥打1999或（02）2959-6353向動保處調用。

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楊淑方說，日前一名飼主攜帶愛犬「小黃」至山區健行，犬隻進入草叢後突然哀嚎，回程發現其後腿腫脹，行走困難，懷疑遭蛇咬。飼主拍攝到疑似毒蛇畫面，動保處協助判斷為龜殼花，並即刻調用血清，獸醫師據此診治。經過數日照護，小黃順利康復。

動保處獸醫師黃啟堯提醒，動物若遭毒蛇咬傷，飼主應保持鎮定，切勿割開傷口、冰敷或延誤就醫，避免感染、組織壞死。台灣常見出血性毒蛇有龜殼花、青竹絲及百步蛇等，被咬傷時可能造成局部異常腫脹，必須注意患部腫脹壓迫血管、神經造成組織嚴重壞死，毒素也會影響動物體的凝血功能，造成出血症狀，另外還有可能出現呼吸困難、流口水等神經症狀，嚴重至危及性命。

動保處呼籲，外出遛狗時須依法規繫好牽繩，是對他人安全的保障，也是對自己和寵物負責的表現，寵物不幸遭蛇咬時，需記住蛇特徵，儘速帶毛寶貝至動物醫院施打抗蛇毒血清，以確保生命安全。目前市面上抗蛇毒血清計有出血性抗蛇毒血清及神經性抗蛇毒血清共2種，動保處備有抗龜殼花及抗雨傘節等抗蛇毒血清可供新北市轄內動物醫院聯繫取得。

動保處表示，台灣常見出血性毒蛇有龜殼花、青竹絲及百步蛇等。（動保處提供）

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