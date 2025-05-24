疑氣候因素 台南歸仁釋迦崩葉、敗根恐嚴重減產

知名的台南歸仁釋迦，疑因氣候問題，開花、結果率不佳，有的還「崩葉」，僅剩枯枝。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/24 12:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁是國內西部釋迦的重要產區，遠近馳名，但疑受氣候因素影響，高比例的植株迄今仍不見開花、結果，有的還「崩葉」，僅剩枯枝，甚至「敗根」，整個死掉，恐嚴重衝擊今年收成，農民無奈。

民進黨立委王定宇今天邀集市府農業局，以及農糧署、農改場等相關單位在歸仁區重要釋迦產地的崙頂里會勘，實際了解受災情況，已到5月下旬，原本應該茂密的開花與結果，比起往同期卻很稀疏，恐影響未來的收成。

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崙頂里長徐進德說，一些釋迦樹到現在根本未結出果實，甚至是葉子全掉光，僅見光禿的枯枝，連新的嫩芽也凋萎，今年收成恐泡湯，有苦難言。

與會的農民也提到，除了結果率不佳，或是釋迦樹已經崩葉，這產季提前掛零收工之外，有些植株直接枯死，復耕、重植，至少要再等4年才能收成，處境堪憐。

王定宇表示，疑似又是氣候惹的禍，今年開春後，仍持續低溫，讓釋迦樹受到傷害，猶如營養不良，接近6月，有的竟未開花與結果，情況罕見。

台南區農業改良場長陳昱初等相關單位人員研判氣候干擾的可能性很大，建議7月初再進行後續會勘，以確認原因，且更精準地掌握產量衝擊的程度。

王定宇指出，未來為觀察期，評估氣候因素是否僅造成產季延遲，7月初的會勘，若一樣沒有果實，今年歸仁釋迦的損失就很嚴重，屆時將要求啟動天然災害現金救助，幫農民度難關。

知名的台南歸仁釋迦，疑因氣候問題，開花、結果率不佳，有的還「崩葉」，僅剩枯枝。（記者吳俊鋒攝）

知名的台南歸仁釋迦，疑因氣候問題，開花、結果率不佳，有的還「崩葉」，僅剩枯枝。（記者吳俊鋒攝）

台南歸仁釋迦疑氣候因素衝擊產量，民進黨立委王定宇邀集相關農政單位會勘。（記者吳俊鋒攝）

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