嘉縣安仁家園「來仁咖啡」開幕 培訓弱勢青少年自立

「來仁咖啡」布置溫馨。（記者林宜樟攝）

2025/05/24 12:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立安仁家園是嘉義縣第一間兒少安置機構，今天開辦「來仁咖啡」，將成為弱勢青少年職涯探索及就業技能培訓平台，讓孩子安心、快速的與社會融合。

嘉義縣長翁章梁、嘉義教區主教浦英雄、六腳鄉長黃鉦凱、朴子市長吳品叡、副議長陳怡岳、縣議員陳文忠等今天為來仁咖啡揭牌；翁章梁說，安仁家園15年來照顧因家庭功能不彰、家庭有突然重大變故的兒童及少年，提供安全生活環境、穩定照顧資源，辦理多元探索活動，促進兒少健全發展，為讓即將成年的青少年與與社會銜接、學習自立，因此開辦來仁咖啡，做為就業培訓平台，學習泡咖啡、接待客人。

請繼續往下閱讀...

「來仁咖啡」取自於台語諧音的「來喝咖啡」，店內陳設有院內孩子製作的陶藝作品，布置溫馨，打造放鬆的休憩空間；今天接待各界到訪的來賓，準備餐點、咖啡，進行實際演練，未來更有信心踏入職場。

翁章梁說，兒少安置資源相當稀缺，感謝許多單位願意一同照顧有需要的孩子，咖啡坊提供友善就業職場，也是在社區中建立良好的社會企業形象示範，期待帶動整合在地相關商圈資源，鼓勵社會大眾關注與支持弱勢兒少。

「來仁咖啡」揭牌開幕。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（右）、嘉義教區主教浦英雄（中）及六腳鄉長黃鉦凱（左）等在「來仁咖啡」喝咖啡。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法