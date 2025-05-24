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    美猴王又到「鏡頭君」自拍！「骱邊撓癢癢」放送羞羞片

    花蓮豐濱鄉大石鼻山步道擁有無敵海景，這妙處猴子也知道，把這當成自己伸展台，還直播起害羞影片。（東管處提供）

    花蓮豐濱鄉大石鼻山步道擁有無敵海景，這妙處猴子也知道，把這當成自己伸展台，還直播起害羞影片。（東管處提供）

    2025/05/24 12:37

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年0403地震後，東海岸豐濱鄉大石鼻山步道受損，「鏡頭君」也歪頭，整修後昨天下午重新開張，但新的即時影像攝影機才重新開拍，第一時間就有台灣獼猴跑到鏡頭前搔首弄姿，甚至直接在鏡頭前直播「骱邊撓癢癢」（抓鼠蹊部）畫面，讓人看了好害羞！東部海岸國家風景區管理處處長林維玲說，這猴子「今天又來自拍」，猴子天天報到也顯示大石鼻山附近獼猴族群多、生態豐富。

    台灣獼猴就坐在新整修完成的大石鼻山步道的木頭欄杆上，對著鏡頭左看右看，最後直接坐在鏡頭前抓癢，這裡癢那裡也癢，最後則是撓「骱邊」搔癢，美猴王的「蛋蛋」隨著搔癢的手在鏡頭前晃來晃去，畫面令人噴飯！

    貼出鏡頭君即時影像影片的為東管處處長林維玲，她今天受訪也笑說，這猴王不知哪裡知道第一手消息，昨天傍晚4點鏡頭君才剛安裝完成首拍，1小時後就出現在鏡頭前，在木棧道欄杆上散步自拍，彷彿知道鏡頭畫面會全球直播一樣，背景是彷彿要直通大海的藍天及步道，畫面超漂亮。

    林維玲說，今天早上同一隻猴王又來到鏡頭前搔首弄姿，只是這次距離稍遠一些，由於猴子被拍到次數很多，雖然大石鼻山是位於台11線東側的獨立小山頭，但是猴子要從海岸山脈下來「過個馬路就到了」，並不困難，也顯示附近台灣獼猴族群量相當的多。

    東管處指出，去年0403地震後因為大石鼻山步道受損嚴重，鏡頭君的基座也震壞，經過一年整修，全長750公尺的大石鼻山步道、停車場及公共廁所都已經修繕完成，昨天重新開放。

    林維玲說，這次也替鏡頭君找到更安全的位置，重新施作攝影機的基座、申請新的電箱，成為整個東部海岸「海拔最高」的鏡頭君，高度150公尺，也歡迎遊客點擊欣賞，有機會再看到美猴王跑來表演。

    花蓮豐濱鄉大石鼻山步道及鏡頭君重新開放，馬上有猴子跑來自拍，當著鏡頭前對著「骱邊」搔癢，蛋蛋就在鏡頭前搖晃。（東管處提供）

    花蓮豐濱鄉大石鼻山步道及鏡頭君重新開放，馬上有猴子跑來自拍，當著鏡頭前對著「骱邊」搔癢，蛋蛋就在鏡頭前搖晃。（東管處提供）

    美猴王在花蓮豐濱鄉大石鼻山鏡頭君前自拍，各種姿勢很多，一會兒撓癢一會伸腿。（東管處提供）

    美猴王在花蓮豐濱鄉大石鼻山鏡頭君前自拍，各種姿勢很多，一會兒撓癢一會伸腿。（東管處提供）

    花蓮豐濱鄉大石鼻山步道及鏡頭君重新開放，馬上有猴子跑來自拍，當著鏡頭前對著「骱邊」搔癢，蛋蛋就在鏡頭前搖晃。（東管處提供）

    花蓮豐濱鄉大石鼻山步道及鏡頭君重新開放，馬上有猴子跑來自拍，當著鏡頭前對著「骱邊」搔癢，蛋蛋就在鏡頭前搖晃。（東管處提供）

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