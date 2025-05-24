鼓勵上萬名台大畢業生 林之晨：越級打怪、尋找天命、愛台灣

台灣大學24日舉行113學年度舉行畢業典禮，台灣大哥大總經理林之晨應邀出席致詞。（記者廖振輝攝）

2025/05/24 12:33

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學今（24）日舉行畢業典禮，台灣大哥大總經理林之晨致詞時，以「越級打怪」、「尋找天命」及「愛台灣」鼓勵上萬名台大畢業生。他表示，讀台大化工系大一時當掉15學分，又因為大三創業，花了6年才念完台大學士，當年覺得丟臉而未參加畢典，今天是他的初體驗，在23年後的今天，可以「補考」畢業典禮，為當年台大生涯的缺憾補上一個句點。

台大共有1萬0751名畢業生（學士到博士），校長陳文章表示，氣候變遷劇烈與地緣政治衝突，使前景充滿不確定性，從國家安全、經濟金融到科技產業，甚至是個人生活，都受到極大影響，台大培育的人才需有「學業固本精進」、「增加知識廣度」、「拓展國際視野」和「實踐學用合一」學習基本要件，以及「結交好友」、「培養挫折忍耐力」和「勇敢追夢的勇氣」要注重的事。

請繼續往下閱讀...

林之晨表示，他那時沒有YouTube、ChatGPT、比特幣，更沒有美中貿易戰，不過，無論世界怎麼變，心態是不變的，人生「沒有奇蹟，只有累積」，期許畢業生找到自己的天命，持續越級打怪，成為讓自己驕傲的人，且為深愛的台灣做出許多重大貢獻。

林之晨從小是宅男，興趣是組電腦、寫程式、玩遊戲，但不幸沒有考上電機或資訊，勉強選離家的台大化工系，但完全沒興趣，大一決定玩4年，天天睡到自然醒，但大三創業後開始「越級打怪」， 26歲時已跟資訊業有20年經驗的老將搶案子，認為把自己放在對的環境、可以越級打怪的環境，升級速度可以是10倍，「選擇比努力重要」，為支持更多台大學生和校友創業，他擔任校長近期號召成立的台大校友創投董事長。

林之晨說，2009年他從美國搬回台灣創辦AppWorks，稱作創業加速器，迄今輔導1846位優秀創業者，這是他找到的天命，幫助台灣成為更全面的科技強國，讓兒子長大後，能為他的國家台灣感到驕傲。

第3個故事是「台灣」，林之晨的父母都是台大畢業、也都是醫生，父親是台大醫院醫師，母親開診所，父親很疼愛母親，他說，1995年時的總統李登輝訪美，爆發第3次台海危機，媽媽提到可以移民美國，爸爸大怒表示「我們家不會移民，我們生為台灣人、死為台灣鬼！」這也成為他的信念，台灣是家，自由、民主、開放、永續的理念都落實在這裡，大家受台灣多少照顧，國家每年補助台大近80億元，等於每位台大學生享有每年23萬元的學習環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法