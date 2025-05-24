屏東幼兒親子運動會暨國際教育體驗 逾1500人參與

屏東縣政府今天在縣立大同高中舉辦「小手牽大手 愛家幸福一起走 Play together, love forever！」活動。（記者羅欣貞攝）

2025/05/24 12:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今天（24日）上午在縣立大同高中活動中心舉辦「小手牽大手 愛家幸福一起走」活動，安排幼兒親子運動會、雙語暨國際教育體驗，有精彩表演、趣味闖關，超過1500人熱情參與。

屏東縣長周春米表示，今天一年一度的幼兒親子運動會，吸引19間幼兒園報名參加，近千名幼兒及家長，透過勇敢冒險、趣味體適能的各項關卡，增進親子互動，十分溫馨；本月（5月）15日是「國際家庭日」，感謝所有漂洋過海來台灣、來屏東的新住民家庭，特別表揚他們很認真生活、照顧家庭、投入社區服務的精神。

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為喚起各界對家庭的重視，縣府舉辦「愛的便利貼」徵件比賽，獲獎學生今天接受縣長周春米頒獎表揚；另為獎勵新住民與家人，也頒發溫馨家庭獎及最佳學習獎。

其中獲頒溫馨家庭獎的丹尼爾來自英國，他以自身專業走進偏鄉投入社區服務，其家庭也是跨文化融合的美好典範；獲頒最佳學習獎的越南籍阮萩妹，積極取得各項證照及獎狀，努力進取的精神值得學習。

此外，活動也邀請屏東在地花痞子劇團演出《頑皮鴨鴨家族》；另為展現學校雙語及國際教育推動成效，戶外區也規劃25個國際教育及雙語對話闖關攤位，讓學生透過遊戲體驗多元文化、勇敢開口說英語。

屏東縣政府表示，盼藉由今天活動，展現屏東縣政府積極推動幼兒教育、親子運動、家庭教育、雙語共學、國際教育等多面向的成果，讓屏東的孩子從家庭、學校、社會以至於放眼國際，都能展現出「屏」實力。

屏東縣長周春米（中）和全場小朋友一起開心跳舞。（記者羅欣貞攝）

幼兒們歌唱跳舞，十分開心。（記者羅欣貞攝）

來自英國的丹尼爾（左二）和家人獲頒溫馨家庭獎，接受屏東縣長周春米（左一）頒獎表揚。（記者羅欣貞攝）

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