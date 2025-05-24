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    玩笑開過頭還是出版審查？台東某高校畢業紀念冊內容有爭議校方急回收

    涉及許多不法及禁忌議題，校方急忙回收畢業紀念冊，但引起不同看法。（民眾提供）

    涉及許多不法及禁忌議題，校方急忙回收畢業紀念冊，但引起不同看法。（民眾提供）

    2025/05/24 12:33

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東某高校今年畢業紀念冊剛發到學生手中，21日學生們互相簽名後卻緊急回收，原來是有學生以「爆料雜誌」方式編排，將師生頭像套入，雖明顯看得出內容誇大非不事實，但涉及校園霸凌、性平、毒品等不當議題觀感不佳，校方緊急收回畢冊重新印刷。有學生認為玩笑開過頭恐損學校形象，但也有學生認為，這種出版物審查太不尊重學生，更重要的是，大家都互相簽名留念了，收回實在太不尊重人。

    「全班學生比中指大合照」、「二女涉K毒自我麻痺」、「校園少女驚群架鬥毆」、「無視校規當眾釘孤枝」、「（同學）懷有身孕、嫁入豪門」，該所高校的畢業紀念冊出現上述字句內容，同時老師也被列其中，雖然聳動標題後一律加上問號，看得出來是學生惡搞，但仍引發熱議。

    由於校方全面回收，許多學生認為校方並未交代清楚，部分畢業班不滿認為又不是我們班闖得禍，自己班也受累，學校也後知後覺，所有人都給死黨好友簽名留念帶回家珍藏，後來卻要翻出繳回，實在很不尊重人。但也有學生認為，「爆料新聞」格式耳目一新，但是其中多為負面形象的內容，也是對師生不尊重。

    學校聲明，從來都秉持信賴原則僅審大樣，基於今年度畢冊所生爭議，將完善畢業紀念冊作業流程，審查機制將更嚴謹，以確保畢業生及教職員權益。有疑義頁面已由該班完成調整後送印刷廠排版，縱使內容有不妥，基於教育及輔導立場，不會有懲處、不影響既有畢典活動規劃。

    涉及許多不法及禁忌議題，校方急忙回收畢業紀念冊，但引起不同看法。（民眾提供）

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