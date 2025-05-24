蘆洲兒七公園完工5/26啟用 打造可食地景、開放性滯洪綠地

新北蘆洲區民族路70巷轉角巷弄改造為結合休閒、運動與環境教育的兒七公園，將於5月26日開放啟用。（記者羅國嘉攝）

2025/05/24 11:58

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲區民族路70巷轉角的兒七公園將於5月26日開放啟用，工務局指出，該處原為閒置空地，為活化用地，投入約455萬元工程經費，設置體健設施與環狀步道，並融入可食地景與開放性滯洪綠地，不僅美化巷弄景觀，更提供居民日常散步、運動與放鬆身心的空間。

兒七公園位於蘆洲區民族路70巷轉角巷弄，原為閒置空地，考量周邊為高密度住宅區，戶外公共活動空間不足，市府積極推動綠地活化，負責施工的新建工程處於年初展開開闢工程，打造結合休閒、運動與環境教育的社區型公園，為居民提供全新生活綠帶。

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新工處長簡必琦說明，園內設有簡易型體健設施，供居民日常活動與舒展筋骨使用，並預留可食地景空間，未來可結合社區推動簡易農藝與環境教育活動；步道採環狀設計，沿線種植細葉雪茄花、矮仙丹等常年開花灌木，並搭配苦楝、茄苳等喬木，不僅提供良好遮蔭，也帶來四季分明的視覺享受，整體規劃以居民使用需求與環境友善為核心，共同打造新北宜居城。

工務局長馮兆麟表示，兒七公園工程經費約455萬元，活化面積約640平方公尺，設計著重在體健空間及步道休憩路線，營造兼具功能性、舒適性的生活場域，同時為了提升基地排水能力，園區也設置透保水設施，有效發揮滯洪效果。

新北蘆洲區民族路70巷轉角巷弄原為閒置空地，雜草叢生，工務局活化土地改造為公園綠地。（記者羅國嘉攝）

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