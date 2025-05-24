台南做16歲成年禮關子嶺碧雲寺登場 171學生轉大人

台南溪北場16歲成年禮，學生鑽轎腳祈福。（市府提供）

2025/05/24 11:31

〔記者楊金城／台南報導〕台南市白河區公所今天（24日）在關子嶺火山碧雲寺舉辦溪北場16歲成年禮活動，為來自鹽水、新營、後壁、白河、東山及柳營等6區171位國、高中職生祈福，市長黃偉哲到場頒發成年禮證書，祝福莘莘學子都能心想事成、金榜題名。

台南特有民俗做16歲代表轉大人，黃偉哲強調，現今18歲雖是法律意義上的成年，但16歲的青少年們，卻也承載了家人社會的期待及自我期許，因此16歲成年禮，不僅傳承了民間的習俗，更有其時代意義，希望大家一起更重視青少年。

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包括碧雲寺董事長陳清鏗、民政局局長姜淋煌、白河區長董麗華等人都出席成年禮，學生從奉茶謝親恩開始，表達對至親的感恩與感謝，接著由童軍團帶領進入野外求生訓練講習，掌握必備的求生技巧與應對突發狀況的能力。

學生們並穿過時光走廊回憶成長歷程，藉由青蔥（聰明）、芹菜（勤學）、菜頭（好彩頭）的祝福，期許學子們朝人生的目標勇敢邁進，最後鑽轎腳由觀音佛祖庇佑賜福儀式，象徵學子「轉大人」，具有獨立自主的能力，規劃自己的人生，成為有為的社會青年。

171人獲頒成年禮品及證書，祝福他們在未來人生各階段考驗中，能脫穎而出，前途光明，順利如意。

台南市長黃偉哲（前左）頒發成年禮證書。（市府提供）

台南16歲成年禮，學生奉茶謝親恩。（市府提供）

台南市長黃偉哲（右四）、碧雲寺董事長陳清鏗、民政局局長姜淋煌（左一）、碧雲寺董事長陳清鏗（右一）頒發成年禮證書。（市府提供）

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