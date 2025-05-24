竹縣「竹夢小巴」集結15組在地創生團隊 帶孩子職能探索

新竹縣「竹夢小巴」首場活動邀請關西鎮羅屋書院團隊，於竹北市東海國小分享創生故事，帶領學生認識永續發展的實踐現場，揭開探索旅程的序幕。 （新竹縣政府提供）

2025/05/24 11:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府教育局集結全縣15組在地創生團隊，以「校園講座 × 創生體驗」雙軌方式，打造專屬青少年的永續職涯探索任務，「竹夢小巴」首場活動邀請關西鎮羅屋書院團隊，於竹北市東海國小分享創生故事，帶領學生認識永續發展的實踐現場，揭開探索旅程的序幕。

縣長楊文科表示，縣府積極推動地方創生，協助孵育優秀的創生團隊，讓年輕人能順利返鄉創造生機，找回地方成長活力，減少人口外移及解決城鄉發展不均等問題。這次教育局推出的青少年永續發展職能探索系列活動，希望將地方創生的理念帶入校園。

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教育局長楊郡慈表示，活動從「地方連結職涯」出發，與新竹縣地方創生團隊如木酢達人、大山北月、拈花惹草應用所、滾回家工作室、橫山好室、伍柿山蟻窩文化工作室、竹東客庄小旅行、景辰圖書親子館、或者山旅、新竹縣九讚頭文化協會、北埔八音團、十二寮時光村、自家食農學玩工作室、羅屋書院、友點織事等15組團隊合作。

共規劃20場校園職涯講座與12場一日體驗活動，針對國小高年級至國中學生，邀請各領域創生職人走進校園、帶領實地走訪，從文化策展、木構設計、生態農業到社區營造，透過實際動手與設計挑戰，讓青年學子認識在地產業脈動，體驗不同職業的樣貌，活動期間也推出「職涯線上心理測驗」，期以趣味互動的方式，幫助學生探索性格特質與潛力。

新竹縣「竹夢小巴」首場活動邀請關西鎮羅屋書院團隊，於竹北市東海國小分享創生故事，帶領學生認識永續發展的實踐現場，揭開探索旅程的序幕。 （新竹縣政府提供）

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