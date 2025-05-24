教學跟上時代趨勢，全教會協助教師「練功」迎AI挑戰，今舉辦成果發表會，展現專業創新力。（全教會提供）

2025/05/24 11:33

〔記者林曉雲／台北報導〕AI發展迅速對老師教學形成挑戰，全國教師會與各地方教師會發展「教師專業發展支持系統」，協助第一線教師專業成長，8年來共1.2萬人次參與，今（24）日舉辦成果發表會，聚焦AI科技導入教育的機會與挑戰，開啟更多可能。

其中，宜蘭中山國小老師林穎俊主講「AI生成的教育未來式」，探討AI在教學應用的可能性與限制；基隆武崙國小老師白玉如則分析「教師支持系統」協助幼兒園教師專業發展。

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全教會理事長侯俊良表示，教育部秉持著與全國及各地方教師會合作精神，鼓勵教學現場老師由下而上自發性專業成長，從全教會推動此計畫開始，就一直持續支持至今。

教育部師資培育及藝術教育司長武曉霞今也出席成果發表會，參與基地班的成果分享，她表示，期待與所有的老師攜手同行，在專業發展的路上，繼續彼此支持、陪伴與共好。

教師展現整合數位科技與探究實作的成果，例如宜蘭國中老師吳宛如以「自然數位探究趣」課程，運用 CoSci 模擬平台與 APOEC 教學架構，引導學生進行科學探究與思辨；新北樹人家商教師團隊榮獲全國創新海洋教育獎，結合AI創意手作與海洋知識，深化學生的環境意識與公民素養。

此外，不少老師打破班級藩籬創立「社群共學」，例如台南南科實中老師邱湘茵推動「學習共同體」，讓學生跨班組成探究社群，培養自主與合作學習能力；宜蘭壯圍國中老師賴麗如導入密室逃脫與定向越野遊戲，融合數位學習與差異化教學，提升學習參與與動機。

而桃園壽山高中老師蘇健倫融合花藝、芳療與食農教育，強化學生情緒表達與壓力調適能力；台中上石國小陳培陽老師推動「跨校創意積木課程」，結合社區與跨校資源，促進學生創造力與解決問題能力的發展，均為結合在地與特色課程的素養導向課程。

還有老師將創意教學結合閱讀與科技，苗栗永貞國小老師彭仁星運用植物觀察、創意寫作設計課程，打造結合美感與數位素養的創新教室；新竹北門國小老師李宥軒推動「向讀學寫基地班」，透過共備與社群成長經驗，強化學生語文表達與反思能力。

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