下週穩定天氣只有一天！ 氣象粉專提醒「這天」起小心短時強降雨

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週日受東北季風影響，預估各地仍是陰有短暫陣雨天氣，將持續到週一白天，入夜以後水氣才會較明顯的減少、轉趨穩定天氣，下週二會是近期天氣最穩定的一天。（資料照）

2025/05/24 13:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今鋒面南下各地降雨機率提高，中北部、東北部留意有較大雨勢機會，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週日受東北季風影響，預估各地仍是陰有短暫陣雨天氣，將持續到週一白天，入夜以後水氣才會較明顯的減少、轉趨穩定天氣，下週二會是近期天氣最穩定的一天，下週三各地水氣再次增多，陸續轉多雲或陰並有局部短暫陣雨，下週四受到鋒面通過影響，各地都將有陣雨或雷雨發生機會。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，鋒面在今天清晨已抵達北部沿海，白天將繼續南下，過程中各地都將陸續有短暫陣雨發生，中北部、東北部地區有雷雨機會，並可能伴隨較明顯的雨勢影響，預估今晚鋒面就會南下至巴士海峽一帶，後方有東北季風南下，但天氣並未迅速轉趨穩定，由於鋒面仍較接近，而且後續仍有中高層的水氣形成華南雲雨區通過，預估各地仍會有局部短暫陣雨機會，只是雷雨等劇烈天氣的機會相較白天降低，但由於預報不確定性高，對流雲系隨機發展的過程，仍不排除還是會有局部較大雨勢發生的機會。

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粉專指出，下週日受東北季風影響，另外華南雲雨區會持續帶來水氣，預估各地仍是陰有短暫陣雨天氣，山區附近受地形攔截作用影響，會有較多的累積雨量，類似的天氣型態會持續到下週一白天，入夜以後水氣才會較明顯的減少、轉趨穩定天氣。而這兩天受到東北季風影響，且雲量都偏多，預估氣溫都會有一段明顯的降幅，北部、東北部全天氣溫21至24度，中部早晚低溫22至24度，白天高溫25至27度，南部低溫24至26度，高溫29至30度，東部低溫22至24度，高溫26至28度，在郊區或近山區氣溫可能會再低一些，注意近日氣溫變化。

粉專續指，下週二會是近期天氣最穩定的一天，東北風減弱漸轉偏東風環境、水氣偏少，只有迎風面東半部地區及各地山區午後有局部短暫陣雨機會，氣溫會隨著天氣好轉而逐漸回升。下週三天氣會再次出現變化，受到新一波鋒面接近影響，各地水氣再次增多，陸續轉多雲或陰並有局部短暫陣雨。

粉專分析，下週四則是另一個需要注意雨勢的時間點，受到鋒面通過影響，各地都將有陣雨或雷雨發生機會，且這波鋒面有西南季風配合，預估下週五就會南移離開，但在降雨的持續性與典型梅雨鋒面仍有段差距，不過短時強降雨發生機會高，還是會帶來相當大的影響，提醒大家留意並預作準備，可先檢視周遭環境的排水設施，清除阻礙排水的落葉、垃圾等，以免大雨來臨時造成積淹水問題。

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