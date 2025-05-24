端午連假車位大縮水！日月潭伊達邵停車場施工 百餘車格不開放

日月潭伊達邵立體停車場，2樓停車區鋪面因漏水施工，端午連假將不開放104個露天車格，屆時只能使用1樓的58個車格。（記者劉濱銓攝）

2025/05/24 11:46

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭伊達邵地區斥資1.8億元興建的立體停車場今年春節才啟用，不料3月歷經春雨洗禮，2樓露天停車區鋪面竟漏水到1樓，日月潭風景區管理處要求廠商自費重修鋪面，惟目前防水層還需時間乾燥，104個露天車格確定無法在端午連假開放，造成車位大縮水，僅能使用1樓58個車格。

日管處表示，伊達邵新建立體停車場啟用後，因2樓露天停車區出現漏水，經施工廠商2次全面抓漏仍無法解決，因此要求廠商自費400多萬元刨除鋪面，重新施工改善。

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目前正在施作2樓底層的防水材料，但因最近山區偶有陣雨，防水層還需2週才能完全乾燥，之後還要鋪設混凝土，最後表層也會加鋪環氧樹脂防水，以確保露天鋪面不再漏水。

日管處說，由於2樓停車區還在施工，導致104個露天車格確定無法在端午連假開放，屆時只能使用1樓的44個小車車格，以及14個遊覽車車格，預計最快要6月中旬才能開放2樓停車區，並提醒遊客，伊達邵因公共停車位有限，除可到私人停車場停放，也建議可提前在日月潭纜車站停車，再步行前往伊達邵，以免久候。

日月潭伊達邵立體停車場，2樓停車區鋪面因漏水正在施工，端午連假將不開放104個露天車格。（日管處提供）

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