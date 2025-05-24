網美必拍！端午必看的鹿港中山路絕美燈海提前亮起來

端午必看的鹿港中山路燈海已提前亮起來，在地人都趁著連假前先刷一波網美照。（記者劉曉欣攝）

2025/05/24 11:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕端午連假即將到來，彰化縣鹿港鎮中山路絕美燈海已經提前亮起來！鹿港居民搶先體驗，趁著夏夜的微涼，穿梭在小鎮最熱鬧的中山路，拿著手機與相機狂拍網美照。

鹿港慶端陽系列活動的「小鎮光影藝術節」今天（24日）晚間才正式開幕點燈，但中山路燈海已提前試燈，讓許多遊客都驚喜萬分，發現原來不擠端午連假，就能夠提前享受更好品質的燈影藝術。

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許多鹿港居民也都紛紛搶先賞燈，不少人特地趁著晚間微涼來散步，可以邊拍邊逛邊賞燈，也有家長專程載著小孩，以車遊方式來遶行中山路燈海，完全不必下車，就能夠享受燈光美景，配上中山路兩旁的老屋、名店與廟宇，串成端午最美的街景。

縣府表示，「小鎮光影藝術節」今晚點燈，將一路持續點燈到7月27日，點燈時間為每天晚間6點半到10點，除了中山路燈海以外，鹿港溪也有主題燈，今年搭配超人氣 LINE FRIENDS minini 來到鹿港小鎮，今天晚間將會在鹿港溪水中舞台點燈，也會同步發放2000份minini授權紀念小物提袋，6點半將會開始發放號碼牌，1人限領1張，約7點半開燈後憑號碼牌兌換，採1券1份來兌換。

端午必看的鹿港中山路燈海已提前亮起來，在地人都趁著連假前先刷一波網美照。（記者劉曉欣攝）

端午必看的鹿港中山路燈海已提前亮起來，在地人都趁著連假前先刷一波網美照。（記者劉曉欣攝）

端午必看的鹿港中山路燈海已提前亮起來，在地人都趁著連假前先刷一波網美照。（記者劉曉欣攝）

「小鎮光影藝術節」今晚點燈，今天晚間將會在鹿港溪同步發放2000份minini授權紀念小物提袋，6點半將會開始發放號碼牌，約7點半開燈後憑號碼牌兌換。（彰化縣城觀處提供）

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