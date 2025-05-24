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    大樓徵保全限50歲以下 高市府開罰10萬元

    高雄市某大樓應徵保全限制50以下，遭罰10萬元。大樓示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    高雄市某大樓應徵保全限制50以下，遭罰10萬元。大樓示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2025/05/24 10:18

    〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市某大樓管委會徵求保全，徵才廣告標註「年齡50歲以內……職務類別：大樓管理員」，違反中高齡者及高齡者就業促進法相關規定，構成年齡歧視，遭高雄市勞工局開罰10萬元。

    大樓管委會不服裁罰，向高市府提出訴願，指稱該徵才廣告是遭到前任保全惡意檢舉，事實上，仍有超過50歲的求職者上門應徵，並沒有造成中高齡求職者的不公平。

    高市府訴願委員會審視勞工局的訪談紀錄，關於為何登載50歲以下之條件，當時的管委會主委陳述說「本單位是應徵大樓保全，工作內容須搬重物，及維護大樓安全，所以有年齡上的考量」。

    開罰的高雄市勞工局指出，該徵才訊息已影響超過50歲之求職人無法或不能前往應徵，造成就業機會之不平等，縱使有超過50歲之人來應徵，徵才內容確係影響超過50歲之求職人不能或無法前往應徵，經過各單位組成的就業歧視評議委員會討論，年齡歧視已成立，開罰於法有據，且該法最低罰款為30萬元，審視情節酌減為3分之1，裁處10萬元罰鍰。

    高市府訴願委員會認為，為維護中高齡者及高齡者就業權益，雇主對求職或受僱之中高齡者及高齡者，不應以年齡為由予以差別待遇，該徵才廣告一經刊登，即已對外產生招募效果而構成就業年齡歧視，縱無故意，亦難辭過失之責，原處分並無違誤，因此駁回訴願。

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