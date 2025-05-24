今年夏天來談場戀愛！內政部單身聯誼6/2開放報名

內政部單身聯誼7、8月梯次6月2日起開放報名。（內政部提供）

2025/05/24 10:15

〔記者林哲遠／台北報導〕內政部今天宣布，本年度「緣起相遇時」單身聯誼活動將於7、8月辦理4個梯次共320位名額，並自6月2日中午起開放網路報名。歡迎年滿18歲、在台設有戶籍的單身朋友把握機會踴躍參加，在夏天相遇美好愛情。

內政部說明，今年單身聯誼活動規劃14個梯次，在5月至10月分梯舉辦，其中第1至5梯次活動，陸續於5、6月展開，其中第6至第9梯次分別在苗栗、桃園、南投、基隆等地舉辦，行程包含7月12日「戀戀山城 可可傳情意」苗栗舊山線搭乘鐵道自行車、手作巧克力；7月26、27日「同遊桃緣 花見愛情」桃園觀音賞蓮、糕餅烘焙；8月16、17日「鹿谷情投遇見愛」手作麻糬、溪頭自然教育園區親近大自然；8月30日「相遇古基隆情蜜意」團隊解謎闖關、手作披薩等遊程。

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內政部提到，參加者須繳交的費用為1日遊1440元、2日遊4160元，活動費用已由內政部補助2成，鼓勵更多單身民眾報名參加。

此外，為協助參加者展現個人魅力，內政部特別提供每人一堂服裝穿搭形象課程（實體或線上），提升整體自信與儀態。各梯次活動內容，請至「內政部114年『緣起相遇時』單身聯誼活動」專屬網頁（網址：https://www.ris.gov.tw/app/portal/520）瀏覽查詢。

內政部強調，今年單身聯誼活動標題「緣起相遇時」，鼓勵單身男女在忙碌工作之餘，撥空認識朋友，擴大社交生活領域，當你願意踏出第一步，緣分正在悄悄靠近，期待參加者在活動中收穫友誼，進一步發展愛情，開啟幸福旅程。

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