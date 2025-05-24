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    川普禁哈佛招國際學生 顏擇雅分析哈佛入學潛規則

    顏擇雅分享，哈佛大學在美國國內的形象，跟在華人世界是很不一樣的，華人世界想到哈佛，聯想是優秀，美國人的馬上聯想卻是特權。圖為懷德納圖書館、位於哈佛大學內。（法新社資料照）

    顏擇雅分享，哈佛大學在美國國內的形象，跟在華人世界是很不一樣的，華人世界想到哈佛，聯想是優秀，美國人的馬上聯想卻是特權。圖為懷德納圖書館、位於哈佛大學內。（法新社資料照）

    2025/05/24 10:13

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與哈佛大學的紛爭加劇，引起外界關注，對此，作家顏擇雅分享，哈佛大學在美國國內的形象，跟在華人世界是很不一樣的，華人世界想到哈佛，聯想是優秀，美國人的馬上聯想卻是特權，而華人以為那是很厲害的人念的學校，美國人則以為那是財大氣粗老闆的小孩念的學校。

    顏擇雅今於臉書發文提及，「自以為正義的名校屁孩現象，去年選前有一本暢銷書」，即《煩惱》作者：羅伯‧亨德森（《Troubled》 by Rob Henderson，暫譯）。「不知台灣會不會有中譯本。」

    「如果是我，遇到在哈佛念研究所的，我都會假設對方是真優秀。至於念大學部的，我則認為有4分之1是真優秀。那其他4分之3是不優秀嗎？也不是。」顏擇雅坦言，美國制度，光向哈佛遞出入學申請就必須具備相當條件。「除非你家是捐款大戶，不然高中不會讓不夠優秀的學生去申請哈佛」。真正靠捐錢進哈佛的B級生，其名稱是開發案例（development admit）每年搞不好只有3到5位，美國總統川普女婿庫希納（Jared Kushner）是知名例子。

    顏擇雅進一步說，「4分之3不是不優秀，而是他們並非憑優秀而打敗其他申請者。那是憑什麼呢？」有很多因素，首先是「多元、公平及包容」（DEI）計畫，這點特別不利於亞裔。二是政商，這點特別有利於中共高官子女。

    三是高中有念對學校，有些貴族高中和哈佛，也可能是耶魯或普林斯頓，關係就是特別好，這種直屬學校（feeder school）也都收超多中共高官子女的，因為想進中國做生意的美國企業家，有可能本身是校董，很樂意幫忙寫介紹信，或直接打電話給校長。四是父祖兩代都念哈佛，你家有哈佛血統，這種學生還有一名稱，叫傳承錄取（legacy admit）。

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