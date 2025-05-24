《民主，練習中》嘉市包場搶先看 呼應大罷免潮近百人觀影

《民主，練習中》昨在嘉義市包場搶先播映，導演楊正欣（左至右）、傅銘偉（小花）、導演蔡崇隆、郭稟翰（西瓜）、市議員林煒軒出席特映會。（楊正欣提供）

2025/05/24 09:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕電影《民主，練習中》記錄3名318太陽花學運世代青年返鄉參政的起落，預計6月27日院線上映，因搭上立委大罷免潮，還未上映先轟動，昨在嘉義市進行第5場包場特映會，吸引近百人入場觀賞。

《民主，練習中》由嘉義關心台灣民主公民、團體包場，昨晚在嘉義秀泰影城放映，映後導演楊正欣與紀錄片2名主角傅銘偉（小花）、郭稟翰（西瓜）等人與民眾與談。

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電影寫實刻劃青年從參加社會運動到投入民代選舉，與地方勢力抗衡的無奈與妥協，讓觀影民眾感觸良多，直呼「好寫實！」

楊正欣說，此片源自2022年選舉，她希望找一名政治素人作為影片素材，因此找到參選雲林縣議員的廖郁賢，廖郁賢有參與太陽花學運背景，因此開始記錄廖郁賢、傅銘偉、郭稟翰3名太陽花學運世代青年返鄉參政過程。

楊正欣說，地方政治就是台灣政治的溫床，可比喻為「怪獸與牠們的產地」，很多人看完後發現，如立委傅崐萁、雲林縣張家等，都從地方政治延續到中央、立法院，正好呼應大罷免熱潮時事，因此她在如台東等地舉行特映會時，收到很多民眾、立委罷免團體迴響。

楊正欣表示，太陽花學運距今已11年，透過紀錄片希望了解曾參加社會運動的青年，懷抱理想參政後與現實的衝撞，以及理想是否仍存在的探討，藉此思考當初理想的台灣社會，與10年後希望的台灣社會有甚麼不一樣。

嘉市議員林煒軒昨出席特映會表示，紀錄片記錄理想與從政後面對的現實之間的落差，以及政治人物失去政治舞台後能不能從中抽離？找回自我認同？很有感觸。

電影《民主，練習中》6月27日院線上映，昨在嘉義市搶先播映。（記者王善嬿攝）

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