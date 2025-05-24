明日北市2場集會遊行 凱道、濟南路一段、仁愛路交管

「聯合國蔬食國策行動」集會遊行活動交通管制，示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/24 09:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市中正區凱達格蘭大道、濟南路一段、仁愛路路段，5月25日（星期日）8時起至22時止，申准舉辦「聯合國蔬食國策行動」與「保護下一代大遊行」等兩場集會遊行活動。警方屆時將會進行人車管制。

台乤市警中正一分局表示，兩場集會地點及遊行路線為：

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一、「聯合國蔬食國策行動」集會遊行活動：

（一）集會地點：5月25日0時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）北側往西全線車道，管制車輛通行，供主辦單位搭設舞台、帳篷等硬體設備，預計至當（25）日22時活動撤場結束，始開放車輛通行（視交通狀況提早或延後管制、開放）。

（二）遊行路線（9時50分出發）：凱達格蘭大道集會現場（集合後往東出發）→（直行）景福門圓環內環→（直行）信義路一段北側慢車道→（左轉）杭州南路→（左轉）仁愛路一段南側慢車道→（直行）景福門圓環內環→（直行）凱達格蘭大道（集會後解散）。

二、「保護下一代大遊行」集會遊行活動：

（一）群眾集結處所：5月25日9時起，濟南路一段（中山南路至林森南路）北側往西全線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

（二）遊行路線（10時30分出發）：立法院群賢樓前（集合後出發）→（迴轉）濟南路一段→（右轉）紹興南街→（左轉）信義路一段北側慢車道→（左轉）杭州南路→（左轉）仁愛路一段南側慢車道→（左轉）交通部前廣場（集會後解散）。

（三）集會地點：

交通部前廣場進行集會活動，如現場人數自然溢出集會地點，為維護交通秩序及群眾安全，將擴大管制仁愛路一段（杭州南路至紹興南街）南側慢車道全線。

「保護下一代大遊行」集會遊行活動交管，示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

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