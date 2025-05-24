誰家的薑母鴨落跑了？警民合力「扣鴨」

紅面鴨流落街頭，到處亂竄，避免引發交通意外，警民合力抓捕。（民眾提供）

2025/05/24 09:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康區出現1隻俗稱「薑母鴨」的紅面鴨流落街頭閒晃，尤其會在車道上亂竄，相當危險，警方獲報趕往現場，與熱心民眾合力抓捕，最後順利「扣鴨」。

永康分局鹽行派出所是在昨天傍晚接獲民眾報案，於中正六街上有隻鴨子到處搖擺亂竄，適逢下班尖峰時段，往返車流頻繁，有必要趕緊處理，避免引發交通事故。

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員警到場後，發現路上徘徊的是紅面鴨，有些車輛見狀也緊急閃躲，險象環生，為避免危及交通安全，與熱心民眾合力展開「扣鴨行動」。

每當靠近準備抓捕時，鴨子就警覺地振翅逃竄，所幸1名路過的熱心民眾，快狠準出手，捉住鴨翅膀，俐落抓起後將鴨子交給員警，裝入紙箱內，順利完成「扣鴨」，排除交通可能發生的危害，並通報動保單位前來處理收容事宜。

永康分局呼籲民眾，如有飼養寵物、家禽應注意看管，要做好適當圈繩或防護措施，並於運載動物時應注意是否裝載牢固，以免途中散落造成交通安全與秩序危險，因而涉及違反動物保護法及道路交通管理處罰條例之規定。

紅面鴨流落街頭，到處亂竄，避免引發交通意外，警民合力抓捕。（民眾提供）

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