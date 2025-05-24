展現堅毅向上精神 竹市3學生獲總統教育獎

富禮國中學生曾祈恩（右）來自苗栗縣泰雅族，除在射箭上有優異表現，更發揮原住民族語精神，展現語言天份。（新竹市府提供）

2025/05/24 09:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕2025年總統教育獎22日揭曉，新竹市共有3位學生獲肯定，包括國中組富禮國中曾祈恩、高中職組曙光女中彭宥彤，和大專組陽明交大許汯洧。3人中有新住民及原住民和腦瘤症，但都克服困境積極向上，足勘學習楷模與典範。

富禮國中曾祈恩來自苗栗縣泰雅族，自幼由母親獨力撫養，面對校園霸凌與家庭暴力等困境，仍展現堅毅不拔的性格。原是足球選手的她，因車禍轉而投入射箭運動，國中時就離開家鄉，在富禮國中宿舍自立生活、全心訓練，並在多場射箭賽事中脫穎而出。且將射箭不斷練習的態度延伸到語言學習，在全國語文競賽泰雅族語朗讀組榮獲特優，也在學校推動的雙語教育中找回學習熱情，更展現語文表達與國際溝通潛力。

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曙光女中彭宥彤小五時罹患惡性腦瘤，歷經10小時開刀、40次放射線與6次化療療程，並接受幹細胞移植，過程艱辛，即使治療後留下身體虛弱、學習困難與持續後遺症，仍勇敢回歸校園，努力復健，逐步找回身體與生活的平衡，並以「上學是最平凡的奢侈」為信念，展現堅韌生命力，積極投入校園生活與社會回饋，擔任活動志工、義賣手作飾品，更透過自學禪繞畫成為認證教師（CZT），更用藝術療癒病童，撰寫生命故事參加文藝競賽，展現堅韌意志與溫暖力量。

陽明交大許汯洧出生在屏東縣東港，是新住民家庭，自幼經歷母親罹癌病逝與家庭困境，高中至大學期間更出現憂鬱與失眠等身心挑戰，曾一度跌入情緒低谷。但他面對，在運動、心理諮詢與師長支持下逐步重拾生活節奏，學業從班級後段躍升至系上前三，並於大學期間累積多項研究成果與競賽獎項，展現不凡毅力與潛能，現在是電機博士班學生，專注在視覺語言模型與AI系統應用研究，也參與國科會計畫並發展智慧影像系統，期望以創新科技回饋社會。

曙光女中學生彭宥彤（中坐者）雖罹患腦瘤，開刀無數次，仍不放棄學習，且利用文字創作，溫暖許多人，展現堅毅精神。（新竹市府提供）

陽明交大電機博士班學生許汯洧來自屏東縣新住民家庭，學習過程雖有各種挑戰都逐一克服，展現堅毅精神。（新竹市府提供）

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