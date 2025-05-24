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    海洋素養種子教師培育起跑 全國逾200名老師投入

    「海洋保育法」將於今（114）年7月1日生效，海委會擴大「海洋素養種子教師培訓」，全國逾200名中小學老師投入，海委會主委管碧玲（右七）表示，培養台灣下一代知道怎麼跟海洋相處，並與海一體共融，才能達到海洋永續目標。（海委會提供）

    「海洋保育法」將於今（114）年7月1日生效，海委會擴大「海洋素養種子教師培訓」，全國逾200名中小學老師投入，海委會主委管碧玲（右七）表示，培養台灣下一代知道怎麼跟海洋相處，並與海一體共融，才能達到海洋永續目標。（海委會提供）

    2025/05/24 09:26

    〔記者林曉雲／台北報導〕我國四面環海，「海洋保育法」將於今（114）年7月1日生效，海委會擴大「海洋素養種子教師培訓」，全國逾200名中小學老師投入，海委會主委管碧玲表示，每呼吸一口氧氣，就有50％至80％來自海洋，海洋公平地提供優質的蛋白質，滋養千百萬種生命及人類，海洋本身就是一個快樂而永續的天堂，人類如果沒有海洋，將無法賴以為生，只有培養台灣下一代知道怎麼跟海洋相處，並與海一體共融，才能達到海洋永續目標。

    管碧玲表示，已完成禁限制行為、海洋庇護區等各項任務規劃，「海洋保育法」預計在7月1日可由行政院公告生效，最初經費一年僅250萬元，她多方爭取將預算大幅提高到7100萬元，自今年起擴大全國種子教師培訓，台灣的海洋素養教育，接軌國際的海洋教育趨勢與潮流，美國「海洋科學序列（Ocean Science Sequence, OSS）」教材主要特色在於採用啟發式的教學，讓學生透過實驗、操作、探索及驗證的過程，去認識並瞭解海洋，進而培養對海洋懷有一種謙卑、感恩的態度與價值觀，形成海洋素養。

    管碧玲也強調，人類是海洋的利用者，正確的利用，海洋可以跟你共融，可是如果錯誤的利用，最後傷害的是人類自己，所以海洋素養是人類對於海洋母親的一種謙卑及感恩的認知與態度。希望透過這次培訓，讓各位種子教師在教育現場建立及培養海洋素養，啟發孩子們探索海洋、對海洋的謙卑與愛護，以及解決問題的能力。

    國立台灣海洋大學校長許泰文表示，感謝海委會對海洋教育的支持與鼓勵，也非常感謝200多位高國中小老師參與海洋素養種子教師培訓，台灣是海洋國家，提升海洋素養非常重要，氣候變遷與海洋環境問題正影響人類的未來，種子教師的熱情投入，將成為學生邁向「海洋世代」最重要的引路人。

    海委會邀請第1代海洋素養種子教師，擔任課程講師及輔導團隊，傳承過去海洋素養教學經驗，協助教師進行教材內容研習、課程設計與教案撰寫等實務操作，培育出具備海洋素養核心概念與教材應用能力之種子教師，再協助全國各級學校落實永續的海洋教育發展機制，推動海洋素養向下扎根、向外擴展，全面提升學生對海洋環境的理解與關懷。

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