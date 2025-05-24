鋒面報到今北東防強降雨 明日南台灣降雨強度最高

氣象專家指出，受「梅雨季」第3波鋒面南下，今日各地降雨機率提高，且中部以北、東北部及東部地區可能會有短延時強降雨及局部大雨發生，至於明日降雨機率及降雨強度最高的地區則會來到南台灣及西部山區。（資料照）

2025/05/24 09:04

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，受「梅雨季」第3波鋒面南下，今日各地降雨機率提高，且中部以北、東北部及東部地區可能會有短延時強降雨及局部大雨發生，至於明日降雨機率及降雨強度最高的地區則會來到南台灣及西部山區。而在下週四又將有「梅雨季」第4波鋒面南下，且預估將有大範圍明顯降雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受梅雨鋒面通過的影響，各地降雨機率提高，凌晨開始中部以北、東北部及東部地區陸續就會有短暫性陣雨或雷雨，並且有短延時強降雨及局部大雨發生的機率；其它地區也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒外出民眾留意天氣變化。

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「林老師氣象站」表示，此波鋒面移動快速，預估明日梅雨鋒面就會來到巴士海峽，雖然各地的降雨機率仍然偏高，還是會有局部短暫的零星陣雨，尤其是南台灣及西部山區的天氣最不穩定，降雨機率及降雨強度都會是最高的。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日「梅雨季」第3波鋒面南下，伴隨對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨；南部轉有局部短暫陣雨。各地氣溫略降，北台轉涼。

吳德榮表示，明日、下週一鋒面結構迅速減弱，各地雲量多、有局部短暫陣雨或雷雨，仍有小範圍對流發展的機率，各地氣溫稍降、北台轉涼。

吳德榮也指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，下週二鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉。下週三另一鋒面逐漸接近，雲量漸增，轉有局部短暫降雨，機率愈晚愈高。下週四「梅雨季」第4波鋒面南下，仍為「移動性鋒面」、挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應注意。

至於端午連假天氣，吳德榮也說明，首日（下週五）鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地先後好轉，南台灣離鋒面較近、清晨仍有局部短暫陣雨的機率。在連假後兩天各地晴時多雲，逐日升溫，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

「林老師氣象站」發文指出，今日受梅雨鋒面通過的影響，各地降雨機率提高，凌晨開始中部以北、東北部及東部低區陸續就會有短暫性陣雨或雷雨，並且有短延時強降雨及局部大雨發生的機率。（圖擷自臉書）

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