要求中小學手機管理草案比照服儀管理 學生赴教育部前陳抗

要求中小學手機管理草案比照服儀管理，學生組織「捍衛全台學權行動」與「台灣未來的主人們」今早赴教育部前陳抗。（記者林曉雲攝）

2025/05/24 08:59

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，明確化中小學生帶手機到校的管理原則，上週有來自多校高中生召開記者會表達疑慮，今（24）日一早，學生組織「捍衛全台學權行動」與「台灣未來的主人們」，板橋高中、中和高中、南港高中與大直高中等校學生到教育部前陳抗，喊出「學生要民主」口號，要求退回草案，建立與服儀同樣標準的制度，保障學生具有充足民主決策權力。

中小學生手機規範草案預告中，從今年8月新學年起，中小學生帶手機到校，管理原則是上課禁用且由學校或各班統一保管，教育部昨日也宣布，將於6月1日舉辦學生座談會，邀請全國學生團體及學生代表共同對話。

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蔡承佑指出，草案研擬沒有學生廣泛的參與，教育部沒有先問過學生「要不要有這些規定？」、「草案應不應該這樣寫？」而是從整個草案醞釀、草擬、討論都在教育部發生，上對下的推行政策，沒有學生參與的空間。

其次，學生們表示，在立委范雲日前召開座談會中，面對全國高中學生關注的草案，教育部卻僅承諾未來會辦一場公聽會，沒有民調也沒有政策辯論，政策制定更沒有學生決定的權力，質疑公聽會只是形式表面工作，難以涵蓋全台各地學生的多元經驗與需求，教育部過往也召開過大規模的公聽會，並非沒有能力做到，而今僅用一場公聽會，顯示教育部仍然想要強推修法，開公聽會也只為了糊弄過關。

王竣諺質疑，該草案將手機管理交由各校自行訂定，卻未比照服儀規定必須透過學生、教師、家長組成的委員會討論決議後，不得於校務會議修改，使得手機管理規範極易在校務會議中遭「民主地」壓倒性通過或修改，學生僅占8％代表席次，根本無力左右結果，如此「民主參與」無異於架空兒童表意權，當規則可以輕易由行政或家長意志主導，學生的需求與聲音就很可能被忽視甚至剝奪。

學生們要求教育部撤回草案，終止違反程序正義之決策；補全民主程序，政策制定的決策至少納入3分之1學生代表，並進行全國廣泛的學生意見調查、各地公聽會、政策說明會等程序；建立與服儀規定同樣標準的長期追蹤檢討制度，並保障學生在校園第一線具有充足的民主決策權力。

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